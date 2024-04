Mượn xe máy của bạn rồi mang đi bán 16/04/2024 16:28

Ngày 16-4, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc (39 tuổi; trú tại, tỉnh Bắc Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng 21 giờ ngày 2-8-2023, Phúc đến phòng trọ của bạn là anh T (ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức) thì được anh T mời ăn uống cùng.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Phúc hỏi mượn anh T chiếc xe máy Honda Vission để đi mua thuốc lá. Tin tưởng bạn, anh T đã giao xe cho Phúc.

Chân dung Nguyễn Văn Phúc - người mượn xe máy của bạn rồi đem đi bán. Ảnh CA

Tuy nhiên, sau khi mượn được xe, Phúc mang xe đi bán lấy tiền tiêu xài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 4, Công an huyện Hoài Đức phát hiện Phúc lẩn trốn tại địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh nên đã tiến hành bắt giữ Phúc để phục vụ điều tra. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Phúc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.