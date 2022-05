Mỹ bác tin mình cung cấp tin tình báo giúp Ukraine giết tướng Nga

Ngày 5-5, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson bác bỏ thông tin Washington cung cấp tin tình báo giúp Ukraine giết các tướng Nga, gọi người đưa ra thông tin này là “vô trách nhiệm”.

Trả lời AFP qua email, phát ngôn viên cho biết: “Mỹ cung cấp thông tin tình báo chiến trường để giúp Ukraine bảo vệ đất nước của họ. Chúng tôi không cung cấp thông tin tình báo với ý định giết các tướng Nga".

Tuyên bố của vị phát ngôn viên được đưa ra sau khi tờ The New York Times dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ rằng Washington đã cung cấp tin tình báo cho quân đội Kiev để giúp lực lượng này giết các tướng lĩnh Nga.

Theo The New York Times, các quan chức Kiev đã kết hợp các thông tin chi tiết về vị trí các tướng Nga do Mỹ cung cấp để triển khai tấn công nhằm giết chết các thành viên lực lượng Moscow. Các nguồn tin không tiết lộ cách Mỹ có được thông tin về vị trí của quân đội Nga.

Hiện Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên.