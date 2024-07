Myanmar: Vì bệnh, quyền tổng thống chuyển giao quyền hạn cho thống tướng 23/07/2024 09:53

Đài truyền hình nhà nước Myanmar MRTV ngày 22-7 đưa tin rằng quyền Tổng thống Myanmar Myint Swe chuyển giao toàn bộ quyền hạn cho Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar - Thống tướng Min Aung Hlaing.

Lý do chuyển giao là ông Myint Swe hiện đang lâm trọng bệnh.

"Văn phòng Tổng thống lâm thời đã gửi thư đến Văn phòng Hội đồng Hành chính Nhà nước để thông báo về việc chuyển giao trách nhiệm" - theo đài MRTV.

Thống tướng Myanmar - ông Min Aung Hlaing (trái) và quyền Tổng thống Myanmar Myint Swe. Ảnh: THE IRRAWADDY

Hồi tuần trước, hãng Global New Light of Myanmar đưa tin rằng ông Myint Swe bị mắc chứng “chậm phát triển tâm thần vận động” và “suy dinh dưỡng”, do đó không thể thực hiện các hoạt động bình thường hàng ngày gồm cả tự ăn uống.

Ông Myint Swe từng giữ chức phó tổng thống dưới thời chính quyền bà Aung San Suu Kyi. Sau cuộc chính biến năm 2021, Thống tướng Min Aung Hlaing bổ nhiệm ông Myint Swe làm quyền tổng thống của chính quyền quân sự, theo đài CNN.