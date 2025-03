Năm 2024, công nhân ngành than thu nhập 300-700 triệu đồng 19/03/2025 15:48

Ngày 19-3, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị người lao động năm 2025.

Theo đó, năm 2024, TKV tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tiến bộ. Năm 2024, TKV vẫn duy trì ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Sau cơn bão Yagi, các đơn vị đã nhanh chóng bố trí người lao động đi làm trở lại sau gần một tuần khắc phục. Những ngày ngừng sản xuất, người lao động được nghỉ phép, nghỉ việc riêng để phụ giúp gia đình khắc phục hậu quả cơn bão và trả lương ngừng việc. Một vài đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng đã được TKV kịp thời hỗ trợ tiền lương cho người lao động.

TKV tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động.

Tiền lương bình quân toàn tập đoàn đạt 17,95 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,2% so với kế hoạch và tăng 1,1% so với thực hiện năm 2023; trong đó khối than hầm lò 20,5 triệu đồng/người/tháng. Sau khi cân đối hiệu quả sản xuất kinh doanh, TKV và các đơn vị cân đối tăng thêm quỹ lương so với kế hoạch; bổ sung lương cuối năm, đây là năm thứ 3 liên tiếp TKV bổ sung tiền lương cho các đơn vị nhằm chia sẻ hài hoà lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Trong năm 2024, có 7 công nhân thu nhập trên 700 triệu đồng, trên 11.591 thợ lò có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, chiếm 47% tổng số thợ lò, tăng 8% so với thực hiện năm 2023.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc TKV khẳng định, TKV tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động. TKV cũng thực hiện các chế độ phúc lợi mang tính đặc thù của ngành nhằm chăm lo tốt hơn sức khỏe, đời sống cho người lao động, trong đó, thực hiện đạt 450 ca rửa phổi/năm với chi phí 22,5 tỉ đồng;

Tổ chức cho người đi tham quan nghỉ mát, định hướng xây dựng nhà ở công nhân hầm lò; Tiếp tục phát triển mô hình đưa đón công nhân ở xa đi làm hằng ngày bằng xe giường nằm giúp các đơn vị ổn định được lực lượng lao động; Thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, chế độ ăn ca và chế độ ăn định lượng.

Bước sang năm 2025, TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 172,8 nghìn tỉ đồng; tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống cho người lao động, thu nhập bình quân người lao động đạt 18 triệu đồng/người/tháng, tăng 3,1% so với năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV đề nghị các đơn vị chủ động giải pháp đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất điện và phấn đấu tăng trưởng 8% năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch TKV trao danh hiệu cho các doanh nghiệp xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024.

Đồng thời chú trọng đặc biệt đến công tác cải thiện môi trường lao động và điều kiện làm việc cho người lao động; tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng trong xây dựng quy trình, quy định, biện pháp làm việc an toàn; Phấn đấu tiền lương bình quân toàn tập đoàn đạt trên 18 triệu đồng/người/tháng. Nếu có điều kiện thì tiếp tục nghiên cứu tăng tiền lương cho người lao động.

Các đơn vị tiếp tục nghiên cứu các chính sách thu hút và giữ chân người lao động không chỉ riêng đối với lao động làm việc trong hầm lò mà cả cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ có trình độ đại học chuyên ngành mỏ; Tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai các dự án xây dựng nhà ở công nhân hầm lò đúng định hướng.

Năm 2025, TKV sẽ triển khai xây dựng Đề án tái cơ cấu tập đoàn cho giai đoạn tiếp theo với mục tiêu tinh gọn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó các đơn vị lưu ý đề xuất chế độ, chính sách hỗ trợ phù hợp đối với lao động dôi dư (nếu có), đảm bảo quyền lợi cho người lao động.