Nệm Thuần Việt ra mắt nệm Foam Latex Hybrid Plus đa tầng 28cm đột phá với công nghệ 5IN1 30/10/2024 16:17

(PLO)- Gần 7 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất nệm, Nệm Thuần Việt tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi cho ra mắt nệm foam latex Hybrid Plus, hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng phân khúc cao cấp những trải nghiệm giấc ngủ êm ái.

“Siêu phẩm” tối ưu trải nghiệm cho người dùng với 3 yếu tố: Sức khỏe, chi phí và tính tiện ích

Ứng dụng công nghệ sản xuất nệm tiên tiến theo quy chuẩn ISO 9001: 2015 đến nay, Nệm Foam Latex Hybrid Plus là một bước tiến đáng chú ý trong công nghệ sản xuất của Nệm Thuần Việt. Khi sản phẩm nệm được kết hợp hoàn hảo công nghệ 5IN1 với kết cấu đa tầng giữa cao su thiên nhiên và foam, cùng thành phần gel xanh, than hoạt tính và tinh chất trà xanh kháng khuẩn.

“Sự kết hợp này mang lại sự đàn hồi êm ái đặc trưng của cao su thiên nhiên, mặt khác đảm bảo khả năng nâng đỡ linh hoạt cho từng vùng cơ thể từ chất liệu HR foam cao cấp”. Ông Vũ – CEO của Nệm Thuần Việt chia sẻ.

Cũng theo chia sẻ từ ông Vũ, sự kết hợp giữa hai chất liệu cao su thiên nhiên và foam giúp tối ưu 3 yếu tố liên quan đến chi phí, vận chuyển và trải nghiệm của người dùng. Nhiều người tiêu dùng thích nằm nệm cao nhưng một tấm nệm 28cm được làm hoàn toàn từ cao su thiên nhiên sẽ khá nặng, cồng kềnh và gây khó khăn trong vấn đề di chuyển, vận chuyển. Chưa nói đến giá thành đắt và độ hỗ trợ có thể không êm ái khi lớp cao su thiên nhiên quá dày. Mặt khác nếu thay thế một tấm nệm 28cm hoàn toàn từ chất liệu foam, nệm lại không đảm bảo tốt về yếu tố về độ bền và độ nâng đỡ cho những khách hàng có thị hiếu về các sản phẩm nệm cao cấp và sử dụng được lâu dài.

Đột phá công nghệ 5IN1 nâng đỡ 5 vùng cơ thể với độ dày 28cm

Do đó, để có thể tối ưu trải nghiệm của người dùng về các yếu tố liên quan đến độ dày, trọng lượng nệm và giá thành. Nệm Foam Latex Thuần Việt Hybrid Plus là sự kết hợp giữa 1 tầng nệm cao su trà xanh & 3 tầng HR foam cao cấp.

Cấu trúc đa tầng này đảm bảo rằng mỗi phần cơ thể đều nhận được sự hỗ trợ cần thiết, từ đó duy trì đường cong tự nhiên của cột sống và giúp người nằm có được tư thế ngủ tối ưu nhất.

Cụ thể, lớp cao su thiên nhiên ở lớp trên cùng cung cấp sự đàn hồi và êm ái, giúp giảm áp lực lên các điểm tiếp xúc như vai, hông và đầu gối. Lớp HR foam nằm bên dưới lớp cao su thiên nhiên giúp phân tán áp lực một cách đồng đều, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để duy trì đường cong tự nhiên của cột sống. Điều này giúp giảm thiểu tình trạng căng cứng và mỏi cơ sau một đêm dài ngủ, từ đó giúp người dùng có một giấc ngủ sâu và phục hồi năng lượng tốt hơn.

Thư giãn tối đa với khả năng thanh lọc của trà xanh & than hoạt tính cùng lớp áo nệm Aircool -5 độ C

Ra mắt siêu phẩm nệm đa tầng công nghệ 5IN1, Nệm Thuần Việt cho biết điểm độc đáo của nệm Foam Latex đa tầng Hybrid Plus còn nằm ở tinh chất trà xanh và than hoạt tính có khả năng làm mát và kháng khuẩn. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ làm mát Aircool -5 độ C còn giúp tối ưu hóa khả năng thoáng khí, giúp người dùng thư giãn tối đa ngay từ lần chạm lưng đầu tiên. Với thiết kế tinh tế và chất liệu cao cấp, lớp áo nệm còn góp phần tạo nên không gian phòng ngủ sang trọng, góp phần nâng cao chất lượng giấc ngủ sâu và hiệu quả hơn.