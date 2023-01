Nga: Hiệp ước hạt nhân New START với Mỹ có thể sẽ ‘chết’ sau năm 2026 mà không có chuyện thay thế

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo rằng có thể hiệp ước New START mà nước này ký với Mỹ sẽ kết thúc vào năm 2026 mà không có hiệp ước thay thế.

Ngày 30-1, phía Nga cảnh báo với Mỹ rằng Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) có thể hết hạn vào năm 2026 mà không có sự thay thế nào khác, viện dẫn những nỗ lực của Washington nhằm tạo ra "thất bại chiến lược” cho Moscow ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

New START hiện là trụ cột duy nhất còn lại trong việc kiểm soát hạt nhân song phương giữa Moscow và Washington. New START được thực thi từ năm 2011 và vào năm 2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký gia hạn New START thêm 5 năm, kéo dài thỏa thuận đến năm 2026.

Theo Reuters, số phận của New START sau tháng 2-2026 vẫn chưa rõ mặc dù Mỹ cho thấy họ muốn đạt được một thỏa thuận tiếp theo với Nga về kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Trao đổi với hãng tin RIA, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng kịch bản không có hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân sau năm 2026 là điều “hoàn toàn có thể xảy ra”.

Ông Ryabkov cũng cáo buộc Mỹ trong những năm qua đã phớt lờ các lợi ích của Nga và phá bỏ hầu hết các cấu trúc kiểm soát vũ khí.

“New START có thể sẽ trở thành nạn nhân của điều đó. Chúng tôi đã sẵn sàng cho cho một kịch bản như vậy” - nhà ngoại giao Nga cho hay.

Bình luận của ông Ryabkov là lời cảnh báo đối với Washington rằng nếu nước này tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine thì có thể sẽ làm phá hỏng hiệp ước kiểm soát vũ khí song phương cuối cùng giữa hai nước sau Chiến tranh Lạnh.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Washington đã viện trợ an ninh cho Kiev lên tới 27 tỉ USD, bao gồm hơn 1.600 tên lửa phòng không Stinger, 8.500 tên lửa chống tăng Javelin và hơn 1 triệu viên đạn pháo 155 mm.

“Mọi việc trong lĩnh vực an ninh, bao gồm kiểm soát vũ khí, đều trở thành vật làm tin cho đường lối của Mỹ trong việc gây ra thất bại chiến lược đối với Nga. Chúng tôi sẽ chống lại điều này theo cách mạnh mẽ nhất và bằng tất cả các phương pháp, phương tiện mà chúng tôi có” - Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Trước đó, ông Ryabkov tuyên bố tình hình hiện nay không thuận lợi cho việc ấn định thời điểm tổ chức phiên họp của ủy ban tham vấn Nga-Mỹ về Hiệp ước New START, vốn dự kiến diễn ra hồi tháng 11-2022 nhưng Moscow đã hoãn lại.

VĨNH KHANG