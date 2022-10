Nga: Một tổ chức ở Mỹ rót hàng triệu USD cho phe đối lập Hungary nhằm lật đổ chính phủ Thủ tướng Orban

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc một tổ chức ở Mỹ tài trợ hàng triệu USD cho phe đối lập Hungary nhằm lật đổ chính phủ Thủ tướng Viktor Orban.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Mỹ tài trợ cho phe đối lập Hungary nhằm lật đổ chính quyền Thủ tướng ông Viktor Orban và nói rằng chính quyền Hungary sẽ điều tra những hành vi này, hãng tin Sputnik ngày 23-10 cho hay.

Bà Zakharova nói: "Tờ báo Magyar Nemzet của Hungary đã công bố một cuộc điều tra về việc tài trợ cho liên minh cánh tả tự do của những người phản đối Thủ tướng Viktor Orban do tổ chức phi chính phủ Hành động vì Dân chủ (Mỹ) tiến hành. Các nhà điều tra và lực lượng đặc biệt sẽ điều tra tất cả những hành vi can thiệp của nước ngoài vào đời sống chính trị ở Hungary nhưng rõ ràng là khoản tài trợ này lên tới hàng triệu USD”.

Theo kết quả điều tra, tổ chức Hành động vì Dân chủ được thành lập ngay trước cuộc tổng tuyển cử Hungary hồi tháng 2 và tổ chức này có quan hệ mật thiết với Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR - một tổ chức nghiên cứu liên châu Âu có văn phòng ở 7 nước châu Âu, chuyên nghiên cứu về đối ngoại và an ninh châu Âu).

Bên cạnh đó, tổ chức Hành động vì Dân chủ còn liên quan đến tỉ phú gốc Hungary - ông George Soros, là nhà tài trợ cho tổ chức Xã hội Mở vốn bị Hungary cấm hoạt động từ nhiều năm trước.

Bà Zakharova cũng cho rằng ban lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tỏ ra bất bình với lập trường độc lập của Hungary, đe dọa xử phạt và áp các lệnh trừng phạt lên nước này.

Hungary đã kiên quyết phản đối các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga. Chính quyền Budapest đã nhiều lần cảnh báo EU rằng quyết định gửi viện trợ quân sự cho Kiev và áp trừng phạt lên Moscow sẽ dẫn đến sự sụp đổ kinh tế của khối.

THU PHƯƠNG