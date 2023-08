Ngành du lịch Quảng Bình đang phục hồi mạnh mẽ

(PLO)- Riêng trong tháng 7, ngành du lịch Quảng Bình đón hơn 695.000 lượt khách, trong đó, khách quốc tế ước đạt khoảng 9.000 lượt khách.

Ngày 7-8, thông tin từ Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, trong tháng 7 vừa qua, ngành du lịch tỉnh này đón hơn 695.000 lượt khách (gấp 2,31 lần so với cùng kỳ năm 2022).

Trong đó, khách nội địa ước đạt khoảng 686.000 lượt khách và khách quốc tế ước đạt khoảng 9.000 lượt khách (gấp 2,57 lần so với cùng kỳ năm 2022). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 785,3 tỉ đồng (gấp 2,27 lần so với cùng kỳ năm 2022).

Lượng khách lưu trú trong tháng 7 tại Quảng Bình ước đạt khoảng 220.239 lượt khách, với doanh thu ước đạt hơn 75 tỉ đồng.

Nhiều địa điểm du lịch tại Phong Nha-Kẻ Bàng thu hút hàng chục nghìn lượt du khách trong tháng 7 như: Động Phong Nha hơn 74.100 lượt khách, suối Nước Moọc hơn 20.700 lượt khách, Sông Chày-Hang Tối hơn 12.800 lượt khách…

Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tiếp tục là một trong ba đại diện của Việt Nam được tạp chí du lịch danh tiếng Wanderlust (Anh) bình chọn thuộc 16 di sản UNESCO ấn tượng nhất cần khám phá ở khu vực Đông Nam Á.

Đáng chú ý, nhờ lượng khách du lịch đến Quảng Bình tăng cao nên các hoạt động vận tải và dịch vụ khác trong tháng 7 cũng tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Ước tính doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 7 đạt hơn 476 tỉ đồng (tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ).

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến với Quảng Bình ước đạt hơn 2,7 triệu lượt khách (gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, khách nội địa ước đạt hơn 2,6 triệu lượt khách.

Lượng khách lưu trú trong 7 tháng ước đạt hơn 1 triệu lượt khách (gấp 1,54 lần so với cùng kỳ) với doanh thu ước đạt hơn 341,2 tỉ đồng.

Những năm qua, ngành du lịch Quảng Bình tập trung đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch. Nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn chủ động trong việc nghiên cứu, phát triển các loại hình sản phẩm du lịch mới.

Trong đó, chú trọng sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, khám phá, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

Thời gian tới, ngành du lịch Quảng Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, thu hút khách du lịch và duy trì kết nối thường xuyên, liên tục với các thị trường bằng nhiều hình thức thông qua các nền tảng số.

Ngành Du lịch Quảng Bình phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ đón từ 3-3,5 triệu lượt du khách, trong đó đón khoảng 100.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch từ 3.400-3.900 tỉ đồng.

BẢO THIÊN