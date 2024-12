Nghệ An lập Ban chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy 07/12/2024 16:00

(PLO)- Tỉnh Nghệ An đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo quyết định, ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm Trưởng ban Chỉ đạo; ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An và ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Ông Nguyễn Đức Trung- Bí Thư tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo là Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Đồng thời phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Chiều 5-12, thảo luận tại hội trường của Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng nhấn mạnh: Nghệ An sẽ là một trong những tỉnh tham gia có trách nhiệm, đóng góp tích cực vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Một góc TP Vinh, Nghệ An.

Nghệ An thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy với tinh thần "không thể không làm", "không thể chậm trễ hơn được nữa" để xây dựng được bộ máy "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả" như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong quá trình thực hiện, bám sát tinh thần chỉ đạo: “vừa chạy vừa xếp hàng”; “Trung ương không chờ cấp tỉnh, cấp tỉnh không chờ cấp huyện, cấp huyện không chờ cơ sở”.

"Đây là cuộc cách mạng nên chúng ta phải thực hiện với tinh thần cao nhất, quyết tâm cao nhất, có thắng lợi thì phải cũng có hy sinh, vì vậy mong người đứng đầu, cấp ủy viên chia sẻ, nêu cao tinh thần gương mẫu"- Bí thư Nghệ An phát biểu tại Kỳ họp.