Nghi can nổ súng ở Quảng Ngãi khai 'do bạn gái bị chọc ghẹo'

(PLO)- Quý khai với công an nguyên nhân nổ súng vào quán cà phê là do bạn gái bị chọc ghẹo.

Chiều 13-10, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ Đặng Thanh Quý (27 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) – nghi can nổ súng làm hai người bị thương.

“Nghi can khai có một người chọc ghẹo người yêu nên mang súng đến bắn. Sau khi xảy ra vụ việc, công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Bình Sơn truy bắt. Chỉ sau hai tiếng đồng hồ, nghi can đã bị bắt.”, vị này nói.

Vị này cho biết thêm, thời điểm nổ súng, người chọc ghẹo người yêu của Quý đang ở trong quán. Tuy nhiên, khi nổ súng, hai nạn nhân dính đạn là những người không liên quan.

Công an đã thu giữ tang vật vụ án là một khẩu súng, hiện đang giám định chủng loại. Tuy nhiên, theo nhận dạng ban đầu, khẩu súng gây án có thể là loại súng Rulo bắn đạn chì.

Như PLO đã thông tin, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, Quý đón xe taxi đến trước quán cà phê Kim Băng (thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận).

Khi xe dừng lại, Quý thò tay ra cửa, dùng súng bắn vào trong quán cà phê khiến hai người bị trúng đạn, phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Gây án xong, Quý rời khỏi hiện trường.

Nổ súng vào quán cà phê làm 2 người bị thương (PLO)- Thanh niên ở Quảng Ngãi đón taxi đến quán cà phê. Khi xe dừng lại, người này nổ súng làm hai người trong quán bị thương.

THANH NHẬT