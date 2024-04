Nghi phạm giết người phụ nữ ở Bình Dương bị bắt 18/04/2024 12:34

Ngày 18-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ được nghi phạm đâm một phụ nữ tử vong tại khu công nghiệp Sóng Thần, TP Dĩ An, Bình Dương.

Nghi phạm bị bắt khi đang bỏ trốn về quê. Ảnh: NDCC

Bước đầu, nghi phạm được xác định là Huỳnh Ngọc Trần (56 tuổi, quê Cà Mau).

Hiện, nghi phạm đang được di lý về Bình Dương để tiếp tục điều tra.

Theo thông tin ban đầu, sau khi gây án Trần bỏ trốn về quê nhưng khi đi trên quốc lộ 13 (đoạn qua huyện Cai Lậy, Tiền Giang) thì bị các trinh sát bắt giữ.

Trước đó, đêm 17-4 bà PNL (52 tuổi) được phát hiện gục chết trên đường số 9 thuộc khu công nghiệp Sóng Thần, phường Dĩ An, TP Dĩ An.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: LA

Theo gia đình nạn nhân, bà L đã ly hôn và đang sống cùng con trai tại một chung cư ở TP Dĩ An.

Nguyên nhân về vụ việc này vẫn chưa được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương thông tin chính thức.