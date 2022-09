Nghiên cứu: Nguy cơ rối loạn não ở người mắc COVID-19 cao hơn người không nhiễm

Theo nghiên cứu mới của một nhóm chuyên gia Mỹ, những người mắc COVID-19 có nguy cơ bị rối loạn não cao hơn so với những người không bị nhiễm, hãng Reuters đưa tin.

Được công bố trên chuyên san Nature Medicine vào ngày 23-9, cuộc nghiên cứu đánh giá sức khỏe não của hàng triệu cựu binh sĩ Mỹ trong một năm dựa trên các triệu chứng của 44 căn bệnh rối loạn não khác nhau.

Tiến sĩ Al-Aly và các đồng nghiệp của ông đã nghiên cứu hồ sơ y tế của 154.000 cựu binh sĩ Mỹ từng nhiễm COVID-19 từ ngày 1-3-2020 đến ngày 15-1-2021.

Kết quả cho thấy những bệnh rối loạn về não và các rối loạn thần kinh khác xảy ra nhiều hơn ở những người từng mắc COVID so với nhóm những người chưa từng mắc bệnh.

Theo nhóm nghiên cứu, kết quả này cho thấy khoảng 6,6 triệu người dân Mỹ có nguy cơ gặp chứng rối loạn về não sau khi mắc COVID-19.

"Kết quả nghiên cứu cho thấy tác hại lâu dài của COVID-19" - Tiến sĩ Ziyad Al-Aly thuộc Đại học Y Washington, một trong những tác giả của cuộc nghiên cứu, cho biết.

Bên cạnh đó, họ còn so sánh những thông tin trong hồ sơ y tế của các cựu binh sĩ với hồ sơ từ 5,6 triệu người dân khác không mắc COVID-19 trong cùng khung thời gian và một nhóm khác gồm 5,8 triệu người từ giai đoạn ngay trước khi dịch bùng phát tại Mỹ.

So với hai nhóm người kia, những cựu binh sĩ từng mắc COVID-19 có nguy cơ tiến triển các vấn đề về não cao hơn 77%, và suy giảm trí nhớ là triệu chứng phổ biến nhất.

Theo nhóm nghiên cứu, những người nhiễm COVID-19 cũng có nguy cơ bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ, nguyên nhân là do nguy cơ dễ bị đông máu cao hơn 50% so với nhóm chưa từng mắc bệnh.

Những người mắc COVID-19 cũng có nguy cơ bị co giật cao hơn 80%, có các vấn đề về sức khỏe tâm thần như lo lắng hoặc trầm cảm cao hơn 43%, có nguy cơ bị đau đầu cao hơn 35% và có nguy cơ bị rối loạn vận động, chẳng hạn như run, cao hơn 42% so với nhóm người chưa từng mắc bệnh.

Trước những kết quả này, các nhà nghiên cứu cho rằng chính phủ và hệ thống y tế các nước cần phải nhanh chóng đưa ra kế hoạch cho một thế giới hậu COVID-19.

“Với quy mô khổng lồ của đại dịch, việc đối mặt với những thách thức này đòi hỏi sự khẩn cấp và có sự phối hợp chiến lược ứng phó toàn cầu, quốc gia và khu vực mà cho đến nay vẫn không hề có” - Tiến sĩ Al-Aly nhấn mạnh.