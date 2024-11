Người bán hàng trên sàn thương mại điện tử đã nộp thuế hơn 94.000 tỉ đồng 08/11/2024 09:30

Tổng cục Thuế vừa có báo cáo về tình hình thực hiện công tác thuế tháng 10/2024. Theo đó, 10 tháng đầu năm 2024, số thuế các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đã nộp khoảng 94.600 tỷ đồng, tăng 17% so với số thuế bình quân 10 tháng năm 2023.

191.000 nhà bán hàng trên sàn

Cổng thông tin thương mại điện tử đã ghi nhận 412 sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin. Theo đó, có hơn 191.000 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử với tổng giá trị giao dịch gần 72.000 tỉ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, toàn quốc có khoảng 948.700 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 2,8% so với thời điểm ngày 31/12/2023. Đã có 99,6% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử với số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là 13,5 triệu hồ sơ.

Nhiều khoản thu tăng

Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 10 tháng năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1,4 triệu tỷ đồng, bằng 95% dự toán pháp lệnh, tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô đạt hơn 48.800 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nội địa đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, bằng 94% dự toán pháp lệnh, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 17/20 khoản thu, sắc thuế thu trong 10 tháng đạt khá so với dự toán (trên 88%), trong đó một số khoản thu lớn như: thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 94%; thuế thu nhập cá nhân đạt gần 99%; phí - lệ phí ước đạt 98%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 154%; thu từ hoạt động xổ số ước đạt 99%;...