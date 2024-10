Người đàn ông 71 tuổi bị bắt sau 42 năm trốn truy nã 18/10/2024 20:23

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, phối hợp với Trại giam An Điềm vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Ánh (71 tuổi) theo lệnh truy nã từ năm 1982.



Bị can 71 tuổi bị bắt sau 42 năm trốn truy nã. Ảnh: KD

Theo cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Ánh phạm tội cưỡng đoạt tài sản công dân tại tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (thời điểm chưa tách tỉnh). Sau khi gây án, Nguyễn Ngọc Ánh bị bắt và bị tuyên phạt bảy năm tù.

Năm 1982, trong thời gian cải tạo tại Trại cải tạo phạm nhân An Điềm, nay là Trại giam An Điềm (Bộ Công an), Nguyễn Ngọc Ánh đã bỏ trốn.

Thời gian bỏ trốn, Ánh đã di chuyển nhiều nơi “mai danh ẩn tích”, rồi lấy vợ sinh con.

Sau thời gian truy bắt, tổ Truy nã thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, cùng Trại giam An Điềm đã bắt giữ được Ánh tại xã Phú An, TP Bến Cát, Bình Dương.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang làm các thủ tục để bàn giao Nguyễn Ngọc Ánh cho Trại giam An Điềm xử lý theo thẩm quyền.