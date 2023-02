Người đàn ông bị xe buýt cán chết trên đường Lê Đức Thọ

03/02/2023 07:25

(PLO)- Trong khi được tại ngoại, bị can Nguyễn Sơn Lộ có dấu hiệu tiếp tục phạm tội nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam.