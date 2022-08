Người mẹ bị tạm giữ vì liên quan vụ nghi bán con ruột

(PLO)- Công an tạm giữ hình sự ba nghi can, trong đó nghi can Hiền được xác định là mẹ ruột của nạn nhân bị mua bán.

Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự ba nghi can mua bán người. Tối 28-8, Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng nhận được đơn trình báo của người dân về việc phát hiện dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật trên địa bàn quận Đồ Sơn. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an Đồ Sơn nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, khẩn trương tiến hành điều tra, xác định có vụ việc mua bán người dưới 16 tuổi. Công an bắt giữ ba nghi phạm gồm: Đặng Văn Dũng (33 tuổi, trú tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng); Bùi Thị Phương (22 tuổi, trú tại xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) và Vũ Thị Hiền (26 tuổi, trú tại xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Cháu bé trong vụ mua bán sinh năm 2000, là con của nghi can Hiền. Hiện cháu bé đã được giao lại cho người thân chăm sóc. Vụ việc đang được Công an quận Đồ Sơn mở rộng điều tra để xử lý theo quy định. Bắt bốn kẻ mua bán trẻ em và buôn người sang Trung Quốc (PLO)- Với thủ đoạn cho tiền, tuyển người đi ra nước ngoài lấy chồng, sống sung sướng, bốn kẻ buôn người đã lừa đưa một trẻ em và hai phụ nữ đi bán. Rất may các nạn nhân đã được công an giải cứu kịp thời. LÊ ĐỒNG Tin liên quan Điều tra mua bán ma túy phát hiện thêm tội giao cấu trẻ em Hỗ trợ phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa Năm 2017: 103 trẻ em bị mua bán, bắt cóc, sát hại