Nguyên nhân xe khách chở 37 người lao vực sâu ở Kon Tum

(PLO)- Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum xác định tài xế không làm chủ tốc độ, mất lái dẫn đến tai nạn.

Ngày 4-2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum đã có báo cáo nhanh gửi Cục Cảnh sát giao thông (C08 - Bộ Công an) và Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Đăk Glei.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu xác định do tài xế Phan Nhật điều khiển xe không làm chủ tốc độ, không giảm tốc độ khi qua đoạn đường cong cua, xe mất lái tự gây tai nạn.

Xe khách lao xuống vực sâu 20 m, may mắn không có người tử vong. Ảnh: PM

Vụ tai nạn khiến ba người bị thương, gồm tài xế Phan Nhật (34 tuổi, ngụ xã Ea Tóh, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) và hai hành khách là Nguyễn Đức Tuấn (35 tuổi), Tôn Thất Trường Chinh (53 tuổi, đều ngụ Gia Lai).

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 37 người, trong đó có 32 hành khách.

Ngay khi tai nạn xảy ra, Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp Công an huyện Đăk Glei triển khai các lực lượng cùng chính quyền địa phương đưa nạn nhân ra khỏi xe và chở đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Đăk Glei.

Đồng thời, lấy lời khai của những người làm chứng và người liên quan.

Vụ tai nạn khiến ba người bị thương, đưa đi cấp cứu. Ảnh: HP

Cũng theo Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum, hiện chưa có kết quả trích xuất giám sát hành trình nên chưa xác định xe có chạy quá tốc độ hay không. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở đối với tài xế Phan Nhật, kết quả đo là 0,000 mg/l. Đơn vị này vẫn đang chờ kết quả kiểm tra chất ma túy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Như PLO đã thông tin, khoảng 21 giờ 45 ngày 3-2, tài xế Phan Nhật điều khiển xe 47B-005.29 (nhà xe Ngọc Gái) theo hướng Quảng Nam – Kon Tum, khi đến Km 1455+300 đường Hồ Chí Minh (đoạn thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei) thì mất lái, xe lao xuống vực sâu 20 m.

Hậu quả khiến ba người trên xe bị thương, được đưa đi cấp cứu. Rất may, vụ tai nạn không có người tử vong, riêng phương tiện bị hư hỏng.

