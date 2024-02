Nhìn hình ảnh chiếc xe khách giường nằm nằm sâu dưới lòng vực, thân xe "bọc thép" bị bể nát tôi thật sự ám ảnh và rùng mình vụ tai nạn giao thông thương tâm vừa mới xảy ra tại tuyến đường cao tốc La Sơn-Túy Loan (đoạn thuộc địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) khiến 3 hành khách chết tại chổ và hàng chục hành khách khác bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đau lòng được cơ quan chức năng xác định là do đoạn đường xảy ra tai nạn giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ, do trời mưa to, đường trơn trợt lúc xảy ra vụ tai nạn và do tài xế ngủ gật đã không làm chủ được tay lái.

Có thể thấy, hầu như năm nào cũng vậy, hễ cứ vào mỗi dịp cuối năm hay gần đến Tết Nguyên đán cũng đã xảy ra những vụ tai nạn giao thông thương tâm, kinh hoàng từ những chuyến xe đò chuyên chở hành khách để về quê đón tết tại một số địa phương trong cả nước. Mỗi khi đọc báo hay nghe thông tin ở đâu đó có xảy tai nạn giao thông từ những chuyến xe chuyên chở hành khách làm chết và bị thương nhiều người, tim tôi thực sự nhói đau và bàng hoàng.

CSGT tăng cường kiểm tra việc vận tải hành khách trên tuyến quốc lộ 1. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Nhiều năm trước đây tôi cũng đã đôi ba lần đi trên những chuyến xe đò chuyên chở hành khách về quê ăn tết. Ngồi trên xe đò nhìn thấy tài xế cầm vô lăng liên tục chạy xe lấn làn, lấn tuyến, bóp còi inh ỏi để tranh đường chạy trước, có đoạn tài xế tăng tốc, chạy quá tốc độ là tim tôi cứ đập thình thịch. Hàng chục hành khách ngồi trên xe chỉ biết thầm nguyện cầu cho chuyến đi được bình an, "đi đến nơi về đến chốn".

Tôi tin chắc rằng, khi các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, nhiều bác tài hành nghề cầm lái đều nắm biết thông tin và đều tự vấn lương tâm, nghề nghiệp và xem những vụ tai nạn giao thông đó là bài học "cảnh báo", "cảnh giác" đối với sự an toàn và tính mạng của hành khách khi cầm lái. Thế nhưng đã có không ít bác tài, khi đã ngồi vào ghế và cầm vô lăng, họ đã quên đi câu nói "nhanh một phút, chậm cả đời". Và hậu quả để lại là nỗi đau dai dẳng, khôn nguôi cho biết bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình vì tai nạn giao thông trong một giây phút bất cẩn, không tuân thủ luật pháp của chính mình...

Dịp cuối năm cũng là thời điểm mà lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên đường mỗi ngày một nhiều hơn, nhất là nhiều người về quê để đón tết với gia đình trên những chuyến xe khách. Điều đó cũng đồng nghĩa những nguy hiểm, hiểm họa tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu người cầm lái bất cẩn và không tuân thủ những quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt, trong đó có không ít những chuyến xe đò chuyên chở hành khách vì lợi nhuận cố tình nhồi nhét, chở hành khách vượt quá số lượng quy định cho phép; tình trạng tài xế cố tình chạy nhanh vượt ẩu, tranh giành đường rồi lấn làn, lấn tuyến, vượt tuyến nhằm để giành đường... Đây là những tình huống, những hành vi nguy hiểm có thể xẩy ra tai nạn giao thông ngay tức thì. Đó là chưa kể vì áp lực công việc, nhiều tài xế không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, việc liên tục cầm vô lăng dẫn đến tình trạng lơ mơ, buồn ngủ khi cầm lái và thực tế đã xầy ra những cụ tai nạn giao thông kinh hoàng làm chết và thương nhiều người cũng là điều dể hiểu.

Do vậy thiết nghĩ, để ngăn chặn và phòng ngừa hậu quả những vụ tai nạn giao thông, rất mong cơ quan, lực lượng chức năng cần thường xuyên phối hợp, tuần tra trên mọi tuyến đường. Bố trí các lực lượng tuần tra xuyên đêm, xuyên tết, nhất là trên các tuyến quốc lộ, trên những đoạn đường, cung đường nguy hiểm... nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vi phạm của các hãng xe khách cũng như của tài xế cầm vô lăng.

Xử phạt nghiêm và mạnh tay hơn nữa đối với các hành vi chạy quá tốc độ cho phép, nhồi nhét chở quá số người và hành khách so với quy định của pháp luật, hành vi tranh giành lấn làn, lấn tuyến, phóng nhanh vượt ẩu...

Ngoài ra cũng cần nói thêm rằng, đối với Bộ giao thông vận tải, Cục đường bộ và chính quyền các địa phương cần tiếp tục nhanh chóng rà soát, đại tu, sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường chưa hoặc không đảm bảo an toàn giao thông, tiềm ẩn các nguy cơ có thể xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng và kinh hoàng cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông. Xem xét bố trí nhiều hơn nữa các đèn tín hiệu, biển báo giao thông, cảnh báo tuyến đường, đoạn đường nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn thông giao. Đặc biệt cần bố trí đèn chiếu sáng để tài xế dễ dàng quan sát khi lưu thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông nghiêm trọng, thương tâm.

MINH TÚ