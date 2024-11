Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai bị khởi tố 13/11/2024 11:48

Ngày 13-11, nguồn tin của PLO cho biết Công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Chánh, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, do liên quan đến các sai phạm trong vụ án xảy ra tại khu dân cư Phước Thái, phường Tam Phước, TP Biên Hòa.

Nguồn tin cũng cho biết thêm rằng ông Chánh hiện đang được cho tại ngoại.

Trước đó, 13 bị can, trong đó có 11 người là cán bộ tỉnh Đồng Nai đã bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt từ 3 năm 6 tháng tù đến 13 năm tù.

Ông Võ Văn Chánh, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Ông Võ Văn Chánh có nhiều năm công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

Năm 2013, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và được giao phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, nhà đất và tài nguyên - môi trường.

Năm 2020, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Biên Hòa. Ngày 24-4-2023, ông Chánh được thôi việc theo nguyện vọng.