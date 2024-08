Nhân sự tuần qua: Bầu, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới ở Trung ương, địa phương

Tuần qua (29-7 đến 3-8), nhiều nhân sự cấp cao ở Trung ương, bộ, ngành, địa phương được điều động, bổ nhiệm, bầu giữ các chức vụ mới.

Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư

Tại Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra ngày 3-8, các đại biểu đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đảng khóa XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 67 tuổi, quê ở Hưng Yên. Ông có chuyên môn nghiệp vụ Đại học An ninh nhân dân; học hàm, học vị: GS.TS Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Ban Bí thư chỉ định nhân sự Tây Ninh

Ban Bí thư chỉ định năm người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đại tá Phan Văn Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh; bà Phan Thị Thùy Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và bà Lê Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Nhân sự mới Ban Dân vận Trung ương

Ban Dân vận Trung ương có quyết định về việc phân công và bổ nhiệm ông Trần Hồng Việt, Phó Vụ trưởng, Thư ký Trưởng Ban Dân vận Trung ương giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ban Dân vận Trung ương.

Đồng thời, điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Huyền, Phó Chánh Văn phòng Ban Dân vận Trung ương giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương.

Bà Phan Thị Hồng làm Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III

Ban Nội chính Trung ương đã tiếp nhận bà Phan Thị Hồng, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, về công tác và bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương.

Nhân sự mới Tổng cục Hải quan

Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan kể từ 1-9.

Ông Nguyễn Văn Thọ 52 tuổi, quê Hải Dương; chuyên môn: Thạc sĩ Luật, cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi công tác trong ngành Hải quan, ông Thọ có thời gian 12 năm công tác trong quân đội. Từ năm 2002-2014, ông công tác tại Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và kinh qua các chức vụ như Phó Cục trưởng Điều tra chống buôn lậu, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Phó Tổng cục trưởng Hải quan.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh có tân cục trưởng

Bộ Y tế có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y tế kiêm Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Y tế giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh.

Ông Hà Anh Đức 51 tuổi, quê ở Hải Phòng. Quá trình công tác ông từng trải qua nhiều vị trí ở Bộ Y tế như Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ Y tế; thư ký Bộ trưởng Bộ Y tế; Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế; Bí thư Đảng ủy - Chánh Văn phòng Bộ Y tế kiêm Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam…

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thủy, 44 tuổi, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tổng hợp (Văn phòng Thành ủy), giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM có tân viện trưởng

+ UBND TP.HCM có quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM Trương Minh Huy Vũ giữ chức Viện trưởng Viện này.

TS Trương Minh Huy Vũ, 40 tuổi, quê ở Tiền Giang, trình độ: Thạc sĩ quản lý hành chính công, Tiến sĩ quan hệ quốc tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, ông Vũ từng giữ các chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, Phó trưởng ban Đối ngoại và phát triển dự án rồi Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TP.HCM.

+ UBND TP.HCM cũng có quyết định phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tuấn Tài, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhà Bè. Ông Nguyễn Tuấn Tài, 43 tuổi, quê ở TP.HCM; trình độ: Thạc sĩ Luật, cử nhân Kinh tế, kỹ sư Xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Thanh Hoàng làm Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM

TAND Tối cao trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Thanh Hoàng (53 tuổi), Thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Bình Dương giữ chức vụ Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Viện trưởng VKSND Tối cao có quyết định điều động, bổ nhiệm bà Hà Thị Thúy Hằng, Phó Trưởng phòng Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Phòng 9 - VKS TP.HCM) giữ chức Viện trưởng VKSND quận 7.

VKSND TP.HCM điều động Phó viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh Phạm Đức Bảo giữ chức vụ Phó viện trưởng VKSND quận 4; điều động Viện trưởng VKSND quận 7 Phạm Trung Kiên đến giữ chức vụ Viện trưởng VKSND quận 1.

Bình Dương: TP Bến Cát có tân Chánh án

TAND Tối cao điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Minh (54 tuổi), Chánh Văn phòng TAND tỉnh Bình Dương, giữ chức vụ Chánh án TAND TP Bến Cát.

TAND tỉnh Bình Dương quyết định điều động ông Nguyễn Văn Huỳnh, Chánh án TAND TP Bến Cát về làm Chánh Văn phòng TAND tỉnh Bình Dương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Tại hội nghị lần thứ 11 khóa IX nhiệm kỳ 2019 -2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, các đại biểu thống nhất hiệp thương ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Phan Hồng Ân giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Nhân sự mới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước điều động ông Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước cũng tiếp nhận và điều động ông Đỗ Văn Mạnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ông Nguyễn Hoàng Giang làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Tại Kỳ họp 26 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, 53 tuổi, quê ở TP Hải Phòng, thường trú tại TP Hà Nội; trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị.

Ông Giang từng kinh qua các chức vụ quan trọng như: Phó Giám đốc Sở Thương mại Hải Phòng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng; Phó Vụ Trưởng Vụ Kinh tế - Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ Trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình; Thứ trưởng Bộ KH&CN.

Ông Trần Duy Đông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, các đại biểu đã bầu ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trần Duy Đông 45 tuổi, quê Thanh Hóa, có trình độ Tiến sĩ kinh tế, Thạc sĩ Chính sách công tại Nhật Bản.

Ông Đông bắt đầu làm việc tại Bộ KH&ĐT từ năm 2002 với vị trí chuyên viên Vụ Quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất (nay là Vụ quản lý các Khu kinh tế). Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ quản lý các Khu kinh tế, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

Kiện toàn nhân sự tỉnh Bắc Ninh

Tại Kỳ họp thứ 19 (chuyên đề), HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vương Quốc Tuấn (47 tuổi), Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Bắc Ninh, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bắc Ninh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Ông Lê Xuân Lợi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Từ Sơn, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An.

Tổng Cục Thuế bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An.

Ông Lê Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Lý Rotha làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng

HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X đã bầu ông Lý Rotha, 52 tuổi, quê Sóc Trăng, làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng.

Ông Lý Rotha hiện đang là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, ông Lý Rotha là Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng.

Bà Lê Thị Thanh Xuân làm Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu chuyên trách, phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, kể từ ngày 1-8-2024.

Bà Lê Thị Thanh Xuân 47 tuổi, quê ở Lâm Đồng. Bà Xuân có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Văn hóa dân gian, Cử nhân Sư phạm Ngữ văn; Lý luận chính trị Cao cấp.

Trung tướng Phạm Thế Tùng làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an

Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ bàn giao, phân công công tác giữa Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Phạm Thế Tùng.

Ban Tổ chức cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Công an tỉnh Lạng Sơn có tân phó giám đốc

Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Quang Huyên (48 tuổi, quê ở huyện Từ Sơn, Bắc Ninh), Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh, đến nhận công tác và giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.