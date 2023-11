Ngày 21-11, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) thông tin, vừa phát hiện và bắt quả tang nhóm sáu người về hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an đã phát hiện một nhóm này có biểu hiện sử dụng chất ma tuý nên tiến hành theo dõi.

Đến 9h ngày 20-11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Mỹ An kiểm tra căn hộ trên đường An Thượng 34 (quận Ngũ Hành Sơn) - nằm ở khu được mệnh danh là khu phố Tây. Tại đây, công an bắt quả tang có sáu người gồm cả nam và nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ba đối tượng nam bị tạm giữ để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Ảnh: CA.

Đó là các đối tượng: Nguyễn Văn Bắc (26 tuổi, Hà Nội), Phạm Đình Quốc Huy (28 tuổi, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Hiệp (27 tuổi, Thanh Hóa), Đỗ Thị Tâm (22 tuổi, Quảng Nam), Phạm Thị Mai (25 tuổi, Quảng Nam) và Nguyễn Thị Việt Chinh (23 tuổi, KonTum).

Tại hiện trường, công an thu giữ một viên ma túy loại thuốc lắc, một gói Ketamine, một ống hút được quấn bằng tờ tiền 20 ngàn đồng, một dĩa sứ và một thẻ card.

Nhóm người này khai nhận, căn phòng này được Bắc thuê ở. Bắc cùng Huy chung nhau 5,1 triệu đồng để mua sáu viên thuốc lắc, một gói ketamin về sử dụng chất ma tuý.

Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tạm giữ Bắc, Huy, Hiệp để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Ba cô gái sử dụng chất ma tuý thì có hai người được lập hồ sơ đưa vào Cơ sở xã hội Bầu Bàng, người còn lại cho gia đình bảo lãnh chờ xử lý.

Minh Trường