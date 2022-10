Nhiều ô tô bị bẻ kính chiếu hậu trong đêm ở quận 6

(PLO)- Ngủ dậy, người dân phát hiện nhiều ô tô đỗ trong hẻm bị kẻ gian bẻ cả hai kính chiếu hậu.

Ngày 19-10, đại diện lãnh đạo UBND phường 10, quận 6, TP.HCM, cho biết đã tiếp nhận thông tin vụ hàng loạt ô tô đỗ trên đường 68 và 80 bị kẻ gian bẻ kính chiếu hậu. Vị này cho biết đang yêu cầu công an phường rà soát lại do phía công an chưa nhận được thông tin trình báo vụ việc từ người dân.

"Do không có trình báo và lúc xuống đến khu vực thì không còn hiện trường nên chúng tôi có yêu cầu lực lượng nắm lại" - vị này cho biết.

Trước đó, một số người dân sống trên đường 68 và 80 (phường 10, quận 6) phản ánh với PLO về việc bị kẻ gian bẻ trộm kính chiếu hậu của nhiều ô tô.

Theo đó, sáng 15-10, anh Phạm Tuấn (ngụ đường 68) mở cửa lấy xe đi làm thì phát hiện ô tô hiệu Mercerdes của mình bị bẻ hai kính chiếu hậu. Cách nhà anh Tuấn vài căn, một chiếc xe 7 chỗ hiệu Innova cũng bị bẻ mất hai kính chiếu hậu. Chiếc xe này lần thứ 2 bị bẻ trộm kính. Cách đó khoảng 50 m, một ô tô khác cũng trong tình trạng tương tự.

"Tối 14-10 tôi đi làm về và đậu xe trước cửa nhà, sáng ra mới phát hiện bị mất hai cái kính. Rồi mới phát hiện hai chiếc xe kế bên người ta cũng bị mất y chang. Đêm hôm qua bên đường cách hai con hẻm cũng có 3 chiếc bị mất tương tự", anh Tuấn nói và cho biết trị giá cặp kính bị mất là 17 triệu đồng.

Tương tự, chị Lê Thị Hường (ngụ đường 80) cho hay xe của gia đình chị cũng bị bẻ mất kính chiếu hậu, đây là lần thứ ba chị bị trộm kính khi đỗ xe trước nhà.

Theo chị Hường, sự việc xảy ra vào 12-10 vào khoảng 3 giờ 10 sáng. Thời điểm trên, chị nghe có âm thanh xe máy dừng trước nhà, sau đó nghe tiếng động nên mở cửa kiểm tra thì phát hiện xe đã bị bẻ 2 kính chiếu hậu trị giá khoảng 8 triệu đồng.

"Chỗ này thường xuyên lắm, lần trước đã bị rồi bị 2 lần rồi, tổng cộng là bẻ 3 lần. Mà xe cứ để trước nhà là bị bẻ", chị Hường nói.

Chị Hường cũng cho hay, mặc dù khu vực thường xảy ra tình trạng bẻ trộm kính chiếu hậu ô tô, tuy nhiên lại không có các camera giám sát địa bàn. Chị và nhiều người dân khác cũng đề nghị phường hỗ trợ camera an ninh để đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Về vấn đề này, lãnh đạo UBND phường 10, quận 6 cho hay, việc lắp đặt các camera an ninh thường lấy từ nguồn xã hội hóa. Hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn đã được lắp đặt. Trong thời gian đến sẽ có đề xuất lắp đặt ở những khu vực phức tạp về an ninh trật tự.

NGUYỄN YÊN