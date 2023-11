Nhờ xe ôm đóng giả cha ruột để lừa chiếm đoạt mô tô

Ngày 20-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Thành Đô (24 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để có tiền sử dụng ma tuý, Đô đã nảy sinh ý định lừa đảo các cửa hàng bán mô tô đã qua sử dụng.

Để thực hiện hành vi, Đô nói dối với ông NVN (chạy xe ôm) cần mua mô tô đã qua sử dụng và nhờ ông N giả làm cha ruột để được giảm giá. Đô hứa sẽ trả công cho ông N.

Võ Thành Đô tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Chiếc mô tô Đô lừa đảo chiếm đoạt đi cầm lấy tiền sử dụng ma tuý

Do cả tin, ông N chở Đô đến TP Châu Đốc tìm cửa hàng bán mô tô đã qua sử dụng để mua. Khi đến khu vực tổ 10, khóm 7, phường Châu Phú A, Đô thấy trước cửa nhà ông Nguyễn Văn Hiển có trưng bán hai mô tô nên kêu ông N ghé coi xe.

Tại đây, Đô giới thiệu ông N là cha ruột và đề nghị được chạy thử xe của ông Hiển, còn ông N ở lại tiệm.

Sau đó, Đô đã điểu khiển xe đi thẳng đến tiệm cầm đồ ở huyện Phú Tân để cầm lấy 10 triệu đồng rồi đi mua ma tuý sử dụng.

Đến ngày 4-11, Đô quay lại tiệm cầm đồ định bán luôn xe thì bị công an bắt giữ.

HẢI DƯƠNG