Nhóm buôn pháo đi trên 2 ô tô, ném bỏ vật giống súng khi bị công an kiểm tra

(PLO)- Nhóm buôn bán, vận chuyển pháo đi trên hai xe ô tô, khi phát hiện công an kiểm tra thì một người ném vật giống súng ra ngoài.

Ngày 21-1, Cơ quan CSĐT, Công an quận 12 khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Tấn Hòa (hay còn gọi là Bi “thái tử”; 35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Trần Xuân Giang (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Lê Viết Nhật Minh (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Trần Thái Thanh Phương (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Hòa, Giang, Minh và Phương bị công an khởi tố, bắt giam để điều tra. Ảnh: HT

Trước đó, Công an quận 12 phát hiện nhóm chuyên tàng trữ, vận chuyển pháo trên địa bàn. Qua thời gian theo dõi, Đội CSHS, Công an quận 12 xác định Hòa là người cầm đầu.

Chiều tối 9-1, Hòa vừa chạy xe máy xuất hiện trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc thì bị trinh sát hình sự ập đến kiểm tra. Công an phát hiện trong thùng hàng mà Hòa chở có 15 bịch pháo hình trái banh, hai dàn pháo hoa loại 49 viên.

Công an thu giữ số lượng lớn pháo nổ các loại. Ảnh: HT

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoà, Công an quận 12 thu giữ 10 bịch pháo hình trái banh, chín dàn pháo hoa loại 49 viên.

Hòa khai đã mua pháo số lượng lớn rồi bán lại để kiếm lời. Do vụ án phức tạp, liên tỉnh nên Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 12 lập chuyên án mở rộng.

Vật giống súng được một người trong nhóm buôn pháo ném ra khỏi xe nhưng vẫn bị công an phát hiện. Ảnh: HT

Chiều ngày 11-1, Công an quận 12 phối hợp với Công an phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) kiểm tra hai xe ô tô phát hiện 10 thùng carton chứa 100 pháo giàn và 104 gói chứa pháo hình dạng trái banh, tổng trọng lượng gần 350 kg và một vật hình dạng khẩu súng bằng kim loại.

Nhóm người trên hai xe gồm Minh, Giang và Phương khai đang sử dụng ô tô đi giao pháo cho khách. Để tránh bị phát hiện, một xe sẽ đi trước cảnh giới, thông báo cho đồng phạm ở phía sau khi có công an.

Lúc bị kiểm tra, một người trên xe đã ném vật giống súng ra ngoài để phi tang nhưng vẫn bị công an phát hiện.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Nguyễn Tân