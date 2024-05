Những loại thực phẩm giàu protein, ít carb tốt nhất cho sức khỏe

Theo một nghiên cứu năm 2021, việc ăn theo chế độ ăn giàu protein và ít carbs có thể giúp ổn định lượng đường trong máu. Điều này đặc biệt có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh này.

Một nghiên cứu khác cho thấy chế độ ăn ít carb có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm chất béo trung tính, một loại chất béo trong máu có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim.

Dưới đây là một số loại thực phẩm giàu protein, ít carb tốt nhất mà bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

Thịt bò khô là một món ăn nhẹ cực kỳ tiện lợi, giàu protein. Do đó, bạn có thể chọn các sản phẩm thịt bò khô ít chất béo và natri bất cứ khi nào có thể.

Tôm là loại hải sản có hàm lượng calo thấp, giàu protein, và chất dinh dưỡng như selen và omega-3 hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chức năng miễn dịch.

Đậu nành là nguồn cung cấp protein, chất xơ và chất chống oxy hóa có nguồn gốc thực vật tuyệt vời.

Trứng là nguồn cung cấp protein dồi dào và cực kỳ linh hoạt. Trứng có lượng calo thấp và ít carb, khiến chúng phù hợp với hầu hết mọi chế độ ăn kiêng.

Hạnh nhân là một loại hạt giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein, chất béo lành mạnh và chất xơ. Một nghiên cứu gần đây cho thấy việc tiêu thụ hạnh nhân hàng ngày có thể giúp giảm đau nhức cơ bắp và rút ngắn thời gian phục hồi sau khi tập thể dục.

Cá ngừ là nguồn cung cấp axit béo omega-3, một chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể cần lấy từ thực phẩm để duy trì sức khỏe tim và não. Cá ngừ cũng có lượng calo tương đối thấp, là lựa chọn sáng suốt cho những ai muốn tăng lượng protein mà không cần nạp thêm calo.

Sữa chua Hy Lạp là một sản phẩm giàu protein, ít carbs và chứa nhiều men vi sinh thân thiện với đường ruột.

Đậu hũ là một sản phẩm đậu nành lên men, có hàm lượng protein và men vi sinh cao, là một sự thay thế tuyệt vời cho thịt trong nhiều món ăn.

Thịt thăn lợn là một miếng thịt nạc, ít chất béo và calo.

Đùi gà là một nguồn protein nạc chủ yếu, mang lại sự linh hoạt trong nấu ăn. Đùi gà có lượng calo thấp hơn và mang lại hương vị đậm đà hơn. Đùi gà là nguồn cung cấp protein và vitamin B tuyệt vời.

Cá hồi rất giàu axit béo omega-3 và cung cấp khoảng 23 gam protein cho mỗi khẩu phần 3 ounce, rất tốt cho sức khỏe tim và não. Nó cũng chứa một lượng đáng kể vitamin D và selen, rất quan trọng đối với chức năng miễn dịch và sức khỏe tuyến giáp.

Cá mòi cung cấp protein và axit béo omega-3, rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Nó cũng là nguồn cung cấp vitamin D và canxi (khi ăn cả xương), rất quan trọng cho sức khỏe xương.

Cá tuyết chứa nhiều protein, ít chất béo và không chứa carbs. Ngoài ra, nó còn chứa axit béo omega-3 giúp tăng cường sức khỏe tim và não. Cá tuyết là nguồn cung cấp vitamin B12, phốt pho và niacin dồi dào.