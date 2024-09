Nổ chạy chức phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai 23/09/2024 21:02

Ngày 23-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Bùi Xuân Phúc và Phạm Đức Tính. Phiên tòa được mở do hai bị cáo đều có đơn kháng cáo.

Tuy nhiên, HĐXX đã hoãn phiên tòa do bị cáo Tính có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Bị cáo Phúc bị bắt tạm giam từ tháng 7-2021. Bị cáo Tính bị tạm giam từ tháng 6-2021, hiện bị cáo đang được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

TAND Cấp cao tại TP.HCM . Ảnh: TRẦN LINH

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phúc 15 năm tù, Tính 12 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung vụ án, năm 2015, Nguyễn Vũ Hoàng Oanh quen biết với Bùi Xuân Phúc (nguyên cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai). Phúc khoe có cậu là Phạm Đức Tính (làm nghề luật sư) có mối quan hệ quen biết với lãnh đạo Bộ Công an.

Trong khoảng thời gian từ ngày 18-10-2019 đến tháng 6-2020. Oanh đã nhiều lần đưa cho Phúc và Tính tổng số tiền 16,4 tỉ đồng để làm theo yêu cầu của Oanh là “lo” cho ông LVH đang là trưởng công an huyện Trảng Bom lên chức phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; "Lo” cho ông NVT - cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai lên chức phó đội trưởng; "lo" cho Oanh được trúng thầu mua cây tràm tại trại giam Z30D.

Khi được Phúc nhờ giúp, Tính báo với Phúc “lo” được với giá 7 tỉ đồng. Phúc phải đưa trước 5 tỉ đồng, 2 tỉ đồng còn lại sẽ đưa khi ông H có quyết định bổ nhiệm.

Sau đó, Phúc báo lại với Oanh số tiền phải “lo” là 14 tỉ đồng, Oanh đồng ý và nhờ tài xế riêng đứng tên chuyển vào tài khoản của Phúc với tổng số tiền 14 tỉ đồng.

Giữa tháng 12-2019, Oanh hỏi Phúc có ra Hà Nội để gặp lãnh đạo “lo việc” mà Oanh nhờ không, và kết quả thế nào. Lúc này, Phúc nói dối với Oanh là đã trực tiếp đi cùng Tính, việc này “lo được”, “cứ yên tâm" chờ kết quả.

Tháng 3-2020, thấy ông H chưa được bổ nhiệm, Oanh nhờ Phúc hỏi tình hình. Tính nói dối là lãnh đạo Bộ Công an chuẩn bị vào Công an tỉnh Đồng Nai làm quy trình bổ nhiệm cho ông H.

Đến lúc Oanh hối thúc yêu cầu trả lại tiền thì lúc này Phúc nói đã đưa cho Tính “chung chi” cho người khác nên không lấy lại được. Ngày 15-6-2021, Oanh đến cơ quan công an để trình báo sự việc.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Phúc thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Tính không thừa nhận hành vi phạm tội, và cho rằng bị cáo không thực hiện hành vi lừa đảo.

HĐXX nhận định, mặc dù Phúc và Tính không có chức năng nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong CAND, cũng như mua tài sản cơ quan, đơn vị trong CAND nhưng Phúc và Tính vẫn nhận tiền để làm theo yêu cầu của Oanh.

Phúc và Tính đã ba lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Oanh với tổng số tiền 16,4 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Phúc, Phúc biết bản thân mình cũng như cậu mình là Tính không có chức năng, không có vai trò gì trong lực lượng công an nhưng bị cáo vẫn sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền của bị hại.

Bị cáo tự kê số tiền cao gấp đôi số tiền bị cáo Tính đề nghị để chiếm đoạt và dùng vào mục đích sử dụng tiêu xài cá nhân. Trong vụ án này, bị cáo giữ vai trò chính, do đó cần áp dụng mức án phù hợp với vai trò mà bị cáo đã thực hiện.

Đối với bị cáo Tính, Tính biết bản thân không có khả năng để thực hiện việc điều động cân nhắc, mua bán tài sản, không biết về quy trình bổ nhiệm trong ngành CAND, không liên lạc với ai nhưng bị cáo dùng thủ đoạn gian dối cho rằng có mối quan hệ với lãnh đạo để tạo niềm tin cho bị hại.

Bị cáo tự đề đạt số tiền để lo chạy chức vụ là 7 tỉ đồng, sau khi nhận được số tiền từ bị cáo Phúc, bị cáo sử dụng vào việc cá nhân như chuyển vào tài khoản của con gái bị cáo và tài khoản của vợ bị cáo để gửi ngân hàng kiếm lời và mua xe ô tô. Do đó, hành vi của bị cáo cần bị phạt nghiêm, tương xứng với hành vi của bị cáo gây ra.