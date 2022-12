Nổ quen biết chạy vào ngành công an rồi lừa cả khối tiền

(PLO)- Một người phụ nữ ở huyện Như Xuân, Thanh Hóa ‘nổ’ quen biết với những người có khả năng chạy vào ngành công an rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều người.

Chiều 1-12, Cơ quan CSĐT-Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Đào (59 tuổi), ngụ ở khu phố 3, thị trấn Yên Cát (Như Xuân), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Như Xuân nhận được tin báo tố giác tội phạm của anh PXD (28 tuổi), ngụ ở huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) về việc bị bà Đào lừa đảo chiếm đoạt 200 triệu đồng từ năm 2017 để xin vào biên chế trong lực lượng công an.

Theo đó, khoảng tháng 10-2017 biết anh D có nhu cầu xin tuyển dụng vào ngành công an, nên Đào đã “nổ” là mình có quen biết với người chạy việc vào lực lượng công an và yêu cầu anh D đưa trước cho Đào với số tiền 200 triệu đồng.

Sau khi đưa tiền cho Đào, anh D đã liên lạc và hẹn gặp, nhưng Đào thường xuyên đưa ra các lý do để kéo dài thời gian. Thậm chí Đào còn ‘chém gió’ là đã có quyết định vào lực lượng công an để anh D tin tưởng.

Đến đầu năm 2019, anh D biết mình đã bị lừa nên đã nhiều thúc giục Đào trả lại số tiền 200 triệu đồng tiền ‘chạy việc’ đã đưa cho Đào. Tuy nhiên, đến tháng 7-2021 Đào vẫn không trả lại tiền nên anh D đã làm đơn tố giác gửi cơ quan điều tra.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện Như Xuân đã vào cuộc điều tra và xác định Trịnh Thị Đào là giáo viên mầm non, nhưng đi đâu Đào cũng tự nhận mình có quen biết với những người có khả năng xin chạy vào biên chế trong lực lượng công an.

Quá trình điều tra, Công an huyện Như Xuân còn phát hiện Đào đã lừa đảo rất nhiều người ở các huyện là Hoằng Hóa, Như Thanh, Thạch Thành với tổng số tiền lên tới vài tỉ đồng để xin việc vào ngành công an và các cơ quan nhà nước.

Hiện Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

ĐẶNG TRUNG