Nóng Nga-Ukraine 9-8: Nga tấn công sở chỉ huy, giết một đại tá Ukraine; Ukraine tuyên bố thắng thế ở Bakhmut

(PLO)- Nga tấn công sở chỉ huy, giết một đại tá Ukraine; Nga tố Ukraine sử dụng bom chùm pháo kích các ngôi làng ở Kharkiv; Ukraine tuyên bố thắng thế ở Bakhmut; Nga khẳng định sẽ giành thắng lợi cuối cùng.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 8-8 nóng nhất ở tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine). Ukraine cho biết đã thắng thế ở Bakhmut trong khi phía Moscow thì tuyên bố đã tấn công một sở chỉ huy của Kiev tại Donetsk.

Ukraine tuyên bố thắng thế ở Bakhmut

Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 8-8 quân Nga đã 3 lần dội tên lửa, 47 lần không kích và 55 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân đội Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các đợt tấn công đã gây một số thương vong dân sự, cũng như phá huỷ nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác.

Khả năng Nga phóng thêm tên lửa và không kích vào các mục tiêu trên khắp Ukraine vẫn còn cao, Bộ Tổng tham mưu cảnh báo.

Các lực lượng quốc phòng của Ukraine đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của Nga ở các thành phố Bakhmut và Avdiivka (đều thuộc tỉnh Donetsk), với khoảng 20 trận giao tranh được ghi nhận dọc theo chiến tuyến trong ngày 8-8.

Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar cho biết một trong điểm giao tranh nóng trên chiến trường hiện tại là ở hướng thành phố Kupiansk (tỉnh Kharkiv). Theo bà, quân Nga đang dồn quân từ Avdiivka về 2 mặt trận Kupiansk và Bakhmut.

Riêng Bakhmut bị Nga tấn công 508 lần chỉ trong ngày 8-8. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy quân sự miền đông Ukraine - ông Serhii Cherevatyi cho biết Ukraine nắm thế chủ động tại thành phố này, khi loại gần 200 lính Nga khỏi vòng chiến, phá huỷ 1 xe tăng, 1 khẩu pháo tự hành, 1 khẩu súng, 1 kho đạn dã chiến, 5 xe tải quân sự, và 1 nút liên lạc của đối phương.

Trong ngày qua, Kiev cho máy bay thực hiện 9 đợt không kích vào các cụm nhân lực, vũ khí và trang thiết bị quân sự của các lực lượng Moscow. Các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã đánh trúng 2 sở chỉ huy và kiểm soát, 5 khẩu pháo, 1 kho đạn dược và 2 trạm tác chiến điện tử của đối phương.

Nga tuyên bố tấn công sở chỉ huy Ukraine

Ngày 8-8, Nga tuyên bố rằng đã tấn công một sở chỉ huy ở thị trấn Pokrovsk (tỉnh Donetsk) tối 7-8. Kiev xác nhận và cho biết cuộc tấn công tên lửa của Nga đã đánh trúng các mục tiêu dân sự và khiến 7 người chết.

Trước đó, ông Pavlo Kyrylenko - người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Donetsk - cho biết hai tên lửa phóng vào Pokrovsk đã làm hư hại các tòa nhà dân cư, 1 khách sạn, 1 quán cà phê, 1 cửa hàng và các tòa nhà hành chính của khu vực.

Phóng viên hãng tin AFP có mặt tại hiện trường đã chứng kiến ​​lực lượng cứu hộ sơ tán những người sống sót khỏi đống đổ nát của tòa nhà 5 tầng và đưa những người bị thương lên xe cứu thương.

Cuộc tấn công khiến 7 người đã chết và 82 người bị thương, các dịch vụ khẩn cấp địa phương cho biết vào chiều 8-8. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine - ông Igor Klymenko cho biết trong số những người thiệt mạng có ông Andrii Omelchenko - Đại tá Cục Phòng vệ Dân sự Donetsk.

Trong cuộc họp giao ban hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng mục tiêu của cuộc tấn công tên lửa là một sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine, hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Gần khu định cư Krasnoarmeysk (cách Nga gọi Pokrovsk) ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), một sở chỉ huy tiên tiến của nhóm liên hợp Khortytsya của quân đội Ukraine đã bị tấn công" - theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov.

Ukraine sử dụng bom chùm pháo kích các ngôi làng ở Kharkov

Chia sẻ với TASS ngày 8-8, người đứng đầu chính quyền quân sự-dân sự (thân Nga) của Kharkiv - ông Vitaly Ganchev nói rằng quân Ukraine gần đây đã nhiều lần pháo kích vào các ngôi làng do Nga kiểm soát ở Kharkiv bằng bom chùm.

Ông Ganchev nhấn mạnh rằng các cuộc pháo kích của Ukraine vẫn liên tục và không hồi kết và “điều này đang gây hại cho dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự khu vực".

Ở diễn biến khác, ông Konashenkov cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 5 hoả tiễn của các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và phá hủy 17 máy bay không người lái (UAV) chiến đấu của Ukraine trong ngày 8-8.

Các lực lượng Nga đã tiêu diệt khoảng 110 binh sĩ Ukraine tại tỉnh Zaporizhia trong ngày qua, theo ông Konashenkov.

"Có tới 110 binh sĩ Ukraine, 1 xe tăng, 5 phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện cơ giới, 1 khẩu pháo tự hành hạng nặng Pion, 1 khẩu súng Msta-B, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 khẩu lựu pháo FH70 do Anh sản xuất và 1 pháo cơ giới Krab do Ba Lan sản xuất đã bị phá hủy trong ngày qua" - ông nói.

Trong ngày 8-8, các đơn vị máy bay tác chiến/chiến thuật, tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công 122 đơn vị pháo binh, cụm nhân lực và khí tài quân sự ở 143 khu vực khắp các chiến tuyến, vị tướng này cho biết.

Ông Medvedev: Nga sẽ chiến thắng và đạt được hòa bình theo cách riêng

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên kênh Telegram cá nhân rằng Nga đủ mạnh để đạt được tất cả các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt mặc dù phải đối đầu gần như trực tiếp với toàn bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo TASS.

Ông Medvedev đưa ra những điểm tương đồng giữa cuộc xung đột hiện tại và những diễn biến đã diễn ra ở South Ossetia vào tháng 8-2008.

"Toàn bộ NATO gần như đang công khai chống lại chúng tôi. Chúng tôi đủ mạnh để đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Giống như hồi tháng 8-2008, đối thủ của chúng tôi sẽ bị đánh bại và Nga sẽ đảm bảo hòa bình theo cách riêng của mình. Chiến thắng sẽ là của chúng tôi" - ông Medvedev tuyên bố.

Vào ngày 8-8-2008, Gruzia tấn công vũ trang trong đêm nhằm vào South Ossetia và Nga đã can thiệp, TASS đưa tin. Ngày 26-8-2008, Nga công nhận nền độc lập của South Ossetia và Abkhazia - một vùng lãnh thổ ly khai khác của Gruzia.

DƯƠNG KHANG