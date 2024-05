Nữ kế toán lấy 20 tỉ của công ty nộp cho nhóm lừa chạy Kun Marathon ở Bình Định 25/05/2024 21:25

Tối 25-5, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Thị Lê Chi (35 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn) về tội tham ô tài sản.

Theo đại tá Nguyên, Chi đã sử dụng nghiệp vụ kế toán của mình rồi thực hiện các lệnh chuyển tiền của cơ quan nơi Chi đang làm việc sang tài khoản cá nhân với số tiền 20 tỉ đồng.

Theo lời khai ban đầu, phần lớn số tiền tham ô này Chi chuyển cho các nhóm lừa đảo.

Nhiều người bị lừa khi đăng ký tham gia Kun Marathon 2024 tại TP Quy Nhơn từ trang facebook. Ảnh:CA TP Quy Nhơn

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 21-4, trong lúc lướt mạng xã hội Facebook, thấy có cuộc thi "Kun Marathon-2024" diễn ra ở TP Quy Nhơn vào tháng 6-2024, Chi đã đăng ký cho hai con và cháu ruột của mình tham gia.

Sau khi thấy Chi đăng ký, trang Fanpage này đã liên hệ lại và đề nghị Chi kết bạn qua Zalo để trao đổi thông tin.

Sau đó, Chi thực hiện các bước mà tội phạm lừa đảo hướng dẫn và đăng ký mua sản phẩm bằng cách mua và hoàn tiền.

Với cách thức như trên, Chi thực hiện nhiều giao dịch mua hàng, sau đó nhóm lừa đảo đưa ra các lý do như sai cú pháp, sai lệnh và yêu cầu phải chuyển tiền ngay nếu không số tiền đã chuyển trước đó bị mất. Chi đã vay, lấy tiền của mình và của công ty chuyển hơn 30,2 tỉ đồng cho nhóm lừa đảo trên.

Theo đại tá Nguyên, cơ quan điều tra xác minh dòng tiền Chi chuyển cho chủ tài khoản Công ty TNHH TMDV THE THAO DONG A VIET NAM, thực chất là công ty ma.