Ông Netanyahu giải thích lý do hủy chuyến thăm Mỹ của phái đoàn Israel

(PLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng việc ông hủy chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Israel đến Mỹ là vì quyết định trước đó của Washington tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngày 27-3, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu đã bảo vệ quyết định hủy chuyến thăm dự kiến ​​của một phái đoàn cấp cao Israel tới Mỹ sau khi Washington bỏ phiếu trắng để Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, theo tờ The Times of Israel.

Tiếp đón Thượng nghị sĩ Mỹ Rick Scott tại Văn phòng Thủ tướng Israel, ông Netanyahu giải thích rằng ông hủy chuyến thăm của phái đoàn vì quyết định của Mỹ tại HĐBA là “rất, rất tệ”.

“Điều tồi tệ nhất trong quyết định của Mỹ là nó khuyến khích Hamas có đường lối cứng rắn và tin rằng áp lực quốc tế sẽ ngăn cản Israel giải thoát con tin và loại bỏ Hamas” - ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: REUTERS

Nhà lãnh đạo Israel nói thêm rằng việc Israel không cử phái đoàn đến Washington là một thông điệp gửi tới Hamas rằng “đừng đặt cược vào” áp lực quốc tế vì điều đó sẽ không mang lại kết quả.

HĐBA LHQ hôm 25-3 đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn lập tức; thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả con tin. Nghị quyết được thông qua với 14/15 thành viên bỏ phiếu thuận và Mỹ bỏ phiếu trắng.

Ngay sau khi HĐBA thông qua nghị quyết, ông Netanyahu đã hủy chuyến thăm của phái đoàn Israel đến Mỹ (dự kiến thảo luận về kế hoạch đổ bộ của Israel vào TP Rafah, cực nam Dải Gaza), khiến chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden “bối rối”.

Hôm 27-3, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết phía Israel đã liên hệ với Nhà Trắng để lên lịch lại chuyến thăm trên.

THẢO VY