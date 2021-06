Phải kịp thời chủ động công khai xin lỗi người bị oan

Bà Lan, ông Hổ được xác định bị oan bằng quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can ngày 10-8-2020 của VKSND tỉnh Đồng Nai. VKS thừa nhận hành vi của ông bà không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là một trong những căn cứ đình chỉ thuộc trường hợp không bị khởi tố vụ án hình sự theo Điều 157 BLTTHS. Theo khoản 2 Điều 9, khoản 3 Điều 18 Luật TNBTCNN 2017 thì trường hợp của ông bà đủ điều kiện được bồi thường oan (bị tạm giam mà có quyết định của VKS xác định không có sự việc phạm tội). Về nguyên tắc bồi thường, theo Điều 4 Luật TNBTCNN thì việc giải quyết yêu cầu bồi thường trong tố tụng hình sự được thực hiện tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. Việc này phải được thực hiện kịp thời, công khai, bình đẳng, thiện chí, trung thực, đúng pháp luật… Tòa phúc thẩm đã hủy án sơ thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung. Hồ sơ vụ án đã được tòa phúc thẩm chuyển về cho VKSND tỉnh Đồng Nai, sau đó VKS đình chỉ. Do đó, vấn đề bồi thường oan trong vụ án này thuộc một trong hai trường hợp sau: Trường hợp thứ nhất: Sau khi nhận hồ sơ từ tòa phúc thẩm, VKS đình chỉ vụ án hoặc VKS trả hồ sơ cho CQĐT yêu cầu điều tra bổ sung và sau đó đình chỉ thì TAND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết bồi thường theo điểm b khoản 1 Điều 36 Luật TNBTCNN 2017. Trường hợp thứ hai: Sau khi nhận hồ sơ từ tòa phúc thẩm, VKS trả hồ sơ cho CQĐT yêu cầu điều tra bổ sung. CQĐT có kết luận điều tra bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố. Sau đó, VKS đình chỉ thì CQĐT Công an tỉnh Đồng Nai là cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường theo khoản 3 Điều 34 Luật TNBTCNN 2017. Theo nội dung vụ án này thì việc đình chỉ vụ án của bà Lan, ông Hổ thuộc trường hợp hai, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai là cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường. Ths NGUYỄN TRƯƠNG TÍN,

giảng viên Khoa luật dân sự Trường ĐH Luật TP.HCM