Bất ngờ kết quả vụ Việt kiều buôn lậu siêu xe

Ngày 20-7, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm vụ đường dây buôn lậu siêu xe do Việt kiều Mỹ Helena Phạm câu kết với nhiều cán bộ công an thực hiện. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận vì hành vi buôn lậu hàng chục siêu xe, trốn thuế hơn 22 tỉ đồng.



Năm Việt kiều Mỹ bị phạt 1,5 tỉ đồng

Bị cáo Bùi Lê Việt Khôi (Kenny Khôi, cựu trưởng Phòng kinh doanh ô tô Công ty Dương Đông - Sài Gòn) và 12 đồng phạm bị truy tố về tội buôn lậu.

Các bị cáo là cựu công an xã trên địa bàn huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) gồm Nguyễn Tiến Dũng, (trưởng Công an xã Lộc Thành), Lê Đinh Trường (trưởng Công an xã Lộc Quảng) và Đinh Văn Hồng (phó trưởng Công an xã Lộc An). Riêng cựu trưởng Công an xã Lộc An là Nguyễn Gia Thu bị truy tố về tội giả mạo trong công tác.

Theo đó, lợi dụng quy định người Việt định cư tại nước ngoài được phép nhập khẩu về nước một ô tô đang sử dụng miễn thuế, các bị cáo đã thỏa thuận với các Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ để dùng thủ đoạn nhập khẩu xe theo diện hồi hương nhằm thu lợi bất chính.

Đường dây này đã nhập lậu 17 xe sang như Land Rover, Lexus, Audi, BMW... trị giá gần 51,2 tỉ đồng, trốn thuế gần 22,8 tỉ đồng.

Để hợp thức hóa việc hồi hương giả tạo, Helena Phạm thông qua một số người tại Việt Nam câu kết với nhiều cán bộ cựu công an trên nhập hộ khẩu thường trú khống cho 17 Việt kiều Mỹ. Đồng thời, các cựu công an cũng ký xác nhận các đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu xe theo diện hồi hương.

Trong vụ án, Helena Phạm giữ vai trò chủ mưu tổ chức đường dây buôn lậu ô tô nhưng hiện Helena Phạm đã bỏ trốn.

Khôi khai quen Helena Phạm trong thời gian du học ở Mỹ. Năm 2012, Helena Phạm làm giám đốc hai công ty và chuyên mua bán ô tô các loại từ Mỹ về Việt Nam. Helena Phạm nói với Khôi tìm thuê người làm thủ tục nhập khẩu thường trú cho Việt kiều, xin cấp giấy phép nhập khẩu ô tô, đăng ký đăng kiểm… Mỗi công đoạn Khôi được trả 10 triệu đồng.

Ngày 4-6-2019, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Bùi Lê Việt Khôi ba năm bảy tháng chín ngày tù về tội buôn lậu. Các bị cáo Đậu Ngọc Tố, Hàn Quang Án, Nguyễn Minh Hiếu, Võ Thị Huyền Trinh và Nguyễn Đức Thắng (đều là Việt kiều Mỹ) bị tòa phạt 300 triệu đồng thay cho hình phạt tù. Bốn bị cáo là cựu công an bị tòa tuyên phạt từ một năm sáu tháng tù treo đến bốn năm tù.

Sau đó, các bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo và giảm nhẹ tiền phạt. VKSND TP.HCM kháng nghị một phần bản án, cho rằng tòa phạt tiền năm bị cáo là Việt kiều bằng tiền thay cho hình phạt tù về tội buôn lậu là không phù hợp. Kháng nghị đề nghị cấp phúc thẩm không áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính.



Các bị cáo tại tòa phúc thẩm. Ảnh: MV

VKS đề nghị không phạt tiền

Tại tòa phúc thẩm, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng trong vụ án, các bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức. Nhóm bị cáo là các cựu cán bộ công an vì nể nang mối quan hệ quen biết nên phạm tội. Nhóm còn lại là các Việt kiều vì nghe lời các bị cáo đầu vụ, vì vụ lợi đã ký các giấy tờ để các bị cáo nhập khẩu xe gây thất thoát số tiền thuế rất lớn.

Các bị cáo nhận thức được hành vi nhưng lại làm điều pháp luật không cho phép nên không được hưởng án treo theo quy định.

Theo VKS, nhóm Việt kiều đều bị truy tố với vai trò đồng phạm, áp dụng hình thức phạt tiền là không phù hợp. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi, phải chịu trách nhiệm dân sự lẫn hình sự.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Khôi đã phạm tội buôn lậu với vai trò đồng phạm, cấp sơ thẩm phạt 36 tháng tù là có căn cứ. Tuy nhiên, bị cáo là Việt kiều, số tiền hưởng lợi là 290 triệu đồng bị cáo đã tự nguyện khắc phục. Mục đích của bị cáo không phải là chiếm đoạt nên áp dụng hình phạt tiền hơn là hình phạt tù.

Một số bị cáo bị Helena Phạm và Mai Thị Ái lợi dụng việc các bị cáo không có việc làm, xa quê hương nhiều năm nên phạm tội. HĐXX cho rằng việc xử phạt các bị cáo này bằng hình thức phạt tiền thay vì hình phạt tù là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Khôi 600 triệu đồng thay cho hình phạt tù. Bị cáo Thu bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo là cựu công an xã gồm Nguyễn Tiến Dũng, Lê Đinh Trường, Đinh Văn Hồng bị phạt 18 tháng tù đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Đậu Ngọc Tố, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Thiệu bị phạt từ hai năm sáu tháng tù đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo. Năm bị cáo Nguyễn Đức Thắng, Võ Thị Huyền Trinh, Nguyễn Đức Duy, Hàn Quang Án và Nguyễn Minh Hiếu vẫn chỉ bị phạt mỗi người 300 triệu đồng.