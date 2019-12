Bắt nhiều người đưa, nhận hối lộ vụ gian lận điểm Sơn La

“Không có yếu tố vụ lợi trong vụ án ở Hà Giang” (?!) Trong số ba tỉnh xảy ra gian lận điểm thi, Hà Giang là tỉnh duy nhất không chứng minh được tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Hồ sơ cho thấy Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương (cựu trưởng phòng và cựu phó Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) đã sửa điểm cho 107 thí sinh với 309 bài thi. Tuy nhiên, các gia đình có con em được nâng điểm khai không đưa tiền hoặc lợi ích vật chất để nhờ nâng điểm. Hoài và Lương cũng không thừa nhận được hưởng lợi ích vật chất gì mà chỉ giúp nâng điểm do mối quan hệ quen biết, bạn bè và người thân. CQĐT không thể thu thập được chứng cứ để chứng minh có yếu tố vụ lợi trong vụ án. Ngoài Hà Giang, hai tỉnh xảy ra gian lận điểm còn lại là Hòa Bình và Sơn La đều có yếu tố vụ lợi. Trong đó, Hòa Bình là nơi đầu tiên bị xác định có hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và là vụ duy nhất trong ba vụ do Cơ quan ANĐT Bộ Công an trực tiếp thụ lý điều tra. Liên quan vụ án này, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 15 bị can về ba tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. CQĐT xác định các bị can đã thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật để nâng điểm cho 65 thí sinh (64 người năm 2018, một người năm 2017). Trong số này, 62 thí sinh sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.