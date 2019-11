Bệnh viện phải bồi thường… 1.000 đồng

Ngày 11-11, TAND quận 7, TP.HCM tiếp tục xử sơ thẩm vụ ông Nguyễn Hồng Điểu, ông Nguyễn Bình Khiêm và bà Nguyễn Mộng Hoàng - đại diện là ông Lê Văn Vui yêu cầu Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam (BV FV có chi nhánh tại quận 7, TP.HCM) bồi thường thiệt hại. HĐXX đã tuyên chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc bệnh viện (BV) phải bồi thường 1.000 đồng và xin lỗi, cải chính công khai trên báo.



Kiện vì thái độ

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, phía nguyên đơn cho rằng ngày 18-2-2011, bà Nguyễn Thị Cận (SN 1935) bị ngã gãy xương đùi và được gia đình đưa đến điều trị tại BV FV. Quá trình điều trị, tình trạng suy thận mạn tính của bệnh nhân ngày càng nghiêm trọng, sức khỏe yếu dần. Sau đó bà Cận được chuyển sang BV Chợ Rẫy để điều trị nhưng tình trạng vẫn rất xấu. Gia đình tiếp tục xin chuyển bà sang Viện Tim TP.HCM nhưng ngày 20-3-2011 bệnh nhân đã tử vong do sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng.

Gia đình bà Cận yêu cầu BV FV phải bồi thường 1.000 đồng thiệt hại và cải chính một phần nội dung trong một bài viết liên quan đến vụ việc đăng trên một tờ báo. Nguyên đơn cho rằng bà Cận bị thận mạn tính, việc BV FV chạy thận không hiệu quả đã dẫn đến bị một loạt biến chứng và tử vong. Cụ thể, cả kết luận giám định của Sở Y tế và Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM xác định việc chạy thận có sai sót, điều trị không hiệu quả…

Tòa từng mở phiên xử vào ngày 22-10 nhưng tạm ngưng xét xử. Tại tòa, nguyên đơn cho rằng vì thái độ không chịu nhận sai của BV nên họ mới khởi kiện. Trong khi phía bị đơn khẳng định quá trình điều trị của BV là hợp lý, bệnh nhân khi chuyển viện đang trong tình trạng ổn định, hô hấp tốt, không than đau, không có nguy cơ tử vong…



Các nguyên đơn đứng nghe tuyên án. Ảnh: MV

BV phải xin lỗi, bồi thường

Tại tòa, đại diện VKSND quận 7 nhận định giám định pháp y của Sở Y tế TP.HCM kết luận bà Cận chết do bị suy thận mạn giai đoạn cuối đang chạy thận nhân tạo định kỳ sau cuộc phẫu thuật kết hợp xương đùi. BV FV đã đánh giá và điều trị chưa phù hợp trong việc chạy thận nhân tạo.

Giám định pháp y của Viện Pháp y quốc gia - Bộ Y tế thì nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do suy đa tạng sau phẫu thuật. BV FV đã thể hiện thái độ tích cực nhưng không tiên lượng hết khả năng diễn biến của bệnh, dẫn đến các biến chứng nặng dần.

Thực tế bệnh nhân có thể trạng già yếu, tình trạng và thể trạng không đủ sức vượt qua quá trình điều trị. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong sau 18 ngày điều trị. Như vậy, BV FV cũng có sai sót trong quá trình đánh giá, điều trị chưa phù hợp nhưng không có căn cứ cho rằng BV FV có lỗi làm cho bệnh nhân tử vong. VKS đề nghị HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn phải cải chính thông tin trên báo chí, không chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường về tính mạng, sức khỏe là 1.000 đồng.

HĐXX nhận định nguyên nhân tử vong do quá trình điều trị cụ thể là việc chạy thận nhân tạo của BV FV không hiệu quả gây tràn dịch phổi, gây suy tạng, đa tạng. Tòa án đã hai lần trưng cầu giám định nhưng không có sự đồng nhất về nội dung. Nguyên nhân tử vong không nêu cụ thể là do suy thận hay suy đa tạng do suy thận hay không và chưa làm rõ trách nhiệm của BV FV trong công tác điều trị.

Theo HĐXX, kết luận giám định là một trong những nguồn chứng cứ được pháp luật thừa nhận nhưng phải được thu thập phù hợp theo thủ tục quy định. Công văn số 612 của Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế giải thích giám định do BV FV yêu cầu với lý do tòa án đã từ chối yêu cầu giám định là không chuẩn.

Bởi thực tế TAND quận 7 đã có Quyết định trưng cầu số 11 yêu cầu Bộ Y tế thành lập hội đồng giám định chuyên môn để giám định nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Do đó, không có cơ sở chấp nhận giá trị pháp lý của Công văn số 612. Từ đó HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn, buộc BV phải xin lỗi, bồi thường 1.000 đồng và cải chính.

Nội dung cải chính như sau: “Chúng tôi nhìn nhận những thiếu sót của BV FV trong quá trình điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Cận là do các bác sĩ thiếu kinh nghiệm trong đánh giá và điều trị người bệnh. Cụ thể, BV FV đánh giá và điều trị đối với bệnh nhân chưa phù hợp trong việc chạy thận nhân tạo. Chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến gia đình bệnh nhân Nguyễn Thị Cận”.