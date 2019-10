Bi kịch cụ bà 28 năm mang án oan giết chồng

Năm lần thương lượng bồi thường oan Như Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần phản ánh, năm 1989, thi thể ông Trịnh Huy Tùng (chồng cụ Nga) được tìm thấy dưới giếng. Cơ quan Công an huyện Tuần Giáo đã khởi tố, bắt giam ba mẹ con cụ Nga để điều tra về tội giết người. Năm 1990, TAND tỉnh Lai Châu cũ (nay là Điện Biên) xử sơ thẩm, tuyên phạt cụ Nga 36 tháng tù treo về tội che giấu tội phạm. Hai con trai của cụ là Trịnh Công Hiến và Trịnh Huy Dương bị tòa buộc tội đã giết ông Tùng, tuyên án lần lượt 18 năm tù và 12 năm tù. “Được” hưởng án treo, cụ Nga đến khắp các cơ quan kêu oan cho mình và hai con. Tháng 10-2017, cơ quan tố tụng đã QĐ đình chỉ bị can, tuyên bố cụ Nga và hai con trai không phạm tội. Sau đó gia đình cụ Nga và TAND tỉnh Điện Biên trải qua năm lần thương lượng (thấp nhất là hơn 3 tỉ đồng, cao nhất là gần 13 tỉ đồng). Tháng 7-2019, tòa ra QĐ bồi thường cho ba mẹ con cụ Nga với tổng 3,6 tỉ đồng. Cho rằng số tiền trên là quá thấp nên cụ Nga và ông Dương yêu cầu tòa tuyên hủy QĐ, xem xét bồi thường thỏa đáng theo Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước (chấp nhận số tiền gần 13 tỉ đồng ở lần thương lượng thứ hai). Cụ Đặng Thị Nga nên làm gì? Theo khoản 8 Điều 46 Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước 2017, nếu thương lượng không thành thì người yêu cầu có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết. Như vậy, nếu gia đình cụ Nga và tòa tỉnh không thể thống nhất số tiền bồi thường thì tòa cần hướng dẫn để gia đình cụ Nga khởi kiện tới TAND TP Điện Biên Phủ (nơi TAND tỉnh đặt trụ sở) để yêu cầu giải quyết bồi thường. Tuy nhiên, TAND tỉnh tự ra QĐ giải quyết bồi thường 3,6 tỉ đồng, đây có thể coi là quan điểm riêng của tòa. QĐ của TAND tỉnh chỉ là một trong những tài liệu khi giải quyết vụ án dân sự. Đây không phải là QĐ hành chính nên cụ Nga kiện yêu cầu hủy QĐ này theo thủ tục tố tụng hành chính là nhầm lẫn. Việc tòa án yêu cầu cụ bổ sung đơn kiện theo thủ tục tố tụng dân sự là đúng. Do vậy, gia đình cụ Nga không cần khiếu nại QĐ trả lại đơn khởi kiện nêu trên mà việc cần làm là khởi kiện TAND tỉnh ra TAND TP Điện Biên Phủ để yêu cầu bồi thường oan. Luật sư BÙI ĐÌNH ỨNG, Đoàn Luật sư TP Hà Nội