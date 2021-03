Cần Thơ: Đề nghị truy tố vợ chồng làm phân bón... đểu

Ngày 5-3, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã chuyển kết luận điều tra và hồ sơ vụ án sản xuất, buôn bán hàng cấm sang VKS cùng cấp.



Theo đó, CQĐT đề nghị VKS cùng cấp truy tố hai bị can Nguyễn Văn Bình (45 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Lệ Quyên (40 tuổi cùng ngụ TP Cần Thơ) tội sản xuất, buôn bán hàng cấm.



Số phân bón vi phạm Công an thu giữ tại công ty hai vợ chồng bị can. Ảnh: HD

Theo Kết luận điều tra, tháng 10-2011, bị can Bình thành lập và làm giám đốc công ty TNHH MTV Bình Quyên (công ty Bình Quyên) có trụ sở tại TP Long Xuyên (An Giang) sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng. Tháng 12-2011, Bình thành lập hai chi nhanh tại quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ).

Đến tháng 3-2016, Bình chuyển công ty Bình Quyên đến phường Thuận Hưng (quận Thốt Nốt) để hoạt động. Sở Công Thương TP Cần Thơ cũng đã có thông báo xác nhận công bố sản phẩm tám loại phân bón do công ty này sản xuất phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

Qua điều tra, Công an xác định trong quá trình hoạt động, bên cạnh việc sản xuất các loại phân bón được phép, Bình còn tự tạo công thức và đặt tên cho 12 loại phân bón khác. Tất cả các loại phân bón có phép và không có phép sản xuất đã được Bình chỉ đạo nhân viên trong công ty mua nguyên phụ liệu, thiết kế, đặt in nhãn mác, bao bì sản phẩm. Sau đó, Bình tổ chức sản xuất đóng gói cac loại phân bón trên theo công thức do mình đưa ra.

Cạnh đó, Bình còn cho nhân viên xuống các địa phương tìm cộng tác viên, người có nhu cầu từ đó tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm. Sau đó, những người có nhu cầu mua hàng sẽ được bị can Quyên tổng hợp và xuất hàng cho nhân viên đem đi giao.

Cuối năm 2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Cần Thơ khám xét, phát hiện và tạm giữ 13 loại phân bón của công ty Bình Quyên. Trong đó có bảy loại phân bón không có Thông báo xác nhận bản công bố sản phẩm phân bón phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, không có quyết định công nhận lưu hành tại Việt Nam. Cạnh đó, còn năm loại phân bón khác có thông báo xác nhận phù hợp quy chuẩn nhưng không có quyết định công nhận lưu hành tại Việt Nam.

Từ các chứng cứ thu thập, các Kết luận giám định và qua công tác điều tra, Công an quận Thốt Nốt nhận định hai bị can Bình và Quyên nhận biết rõ việc tổ chức sản xuất, buôn bán các loại phân bón như nêu trên là vi phạm pháp luật.