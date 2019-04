Chờ VKS phê chuẩn quyết định khởi tố Nguyễn Hữu Linh

Chiều 21-4, ông Bùi Thanh Tùng, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn VKSND TP.HCM, cho biết VKSND quận 4 đã nhận được quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó VKSND TP Đà Nẵng, về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 BLHS 2015.



Chờ VKSND quận 4 xem xét phê chuẩn

Trước đó, nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM xác nhận Công an quận 4, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hữu Linh. “Quyết định khởi tố có từ ngày 20-4 và đã chuyển đến VKS đợi phê chuẩn. Quá trình điều tra, căn cứ kết luận giám định và hồ sơ, xét thấy hành động ôm hôn bé gái của đối tượng trong thang máy đủ cơ sở kết luận ông này phạm tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nên CQĐT ra quyết định khởi tố” - nguồn tin cho biết.

Được biết khung hình phạt theo khoản 1 Điều 146 BLHS 2015 là từ sáu tháng đến ba năm tù.

Ông Bùi Thanh Tùng cho biết VKSND quận 4 đang xem xét để ra các quyết định đối với các đề nghị phê chuẩn của CQĐT. Theo quy định thì VKS có ba ngày để đưa ra quyết định đối với đề nghị phê chuẩn của CQĐT.

Cụ thể là theo khoản 3 Điều 179 BLTTHS 2015 thì trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, CQĐT phải gửi quyết định khởi tố và tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can cho VKS cùng cấp để xét phê chuẩn. Trong thời hạn ba ngày kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, VKS phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu làm căn cứ để quyết định việc phê chuẩn và gửi ngay cho CQĐT.

Trường hợp VKS yêu cầu bổ sung chứng cứ, tài liệu thì trong thời hạn ba ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ, tài liệu bổ sung, VKS phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can.



Ông Nguyễn Hữu Linh vừa bị khởi tố tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Ảnh: INTERNET

Sẽ tiến hành các bước xử lý đảng viên đối với ông Linh

Như vậy, vụ án đã được khởi tố trong đúng thời hạn 20 ngày xem xét, xác minh tin báo về tội phạm theo quy định. Các quyết định khởi tố đã được đưa ra đúng một ngày sau khi các cơ quan tố tụng trung ương họp giải trình với Ủy ban Tư pháp về các vụ án nổi cộm, trong đó có vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô.

Chiều 21-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Cảnh Nhứt (Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) cho biết hiện ông đã nắm được thông tin về việc khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh. “Theo nguyên tắc, khi vi phạm pháp luật thì Nhà nước xử lý trước. Hiện nay, chúng tôi đang chờ các cơ quan nhà nước xử lý xong rồi mới tới phía đoàn luật sư xử lý về mặt vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật sư” - ông Nhứt nói.

Tối 21-4, PV đã trao đổi với ông Nguyễn Quang Toản, Bí thư Đảng ủy phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (nơi ông Linh sinh hoạt Đảng khi nghỉ hưu). Ông Toản cho biết khi có quyết định khởi tố từ Công an quận 4 (TP.HCM) gửi về, Đảng ủy phường sẽ xem xét, tiến hành các bước xử lý kỷ luật đảng viên đối với ông Linh.

Ông Toản cũng cho hay sau khi về hưu, sinh hoạt ở địa phương thì ông Linh chỉ là đảng viên bình thường, không giữ chức vụ gì. Hiện ông Linh đang sinh hoạt tại chi bộ Thuận Lập B17.

“Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, chi bộ vẫn chưa thể liên lạc được với ông Linh (đã liên lạc nhưng không gặp được - PV). Khi có quyết định khởi tố gửi về địa phương thì chi bộ sẽ tiến hành xử lý theo quy trình” - ông Toản nói.