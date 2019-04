Chưa xử được nữ quái chuốc thuốc mê bạn trai ngoại

Lợi dụng sơ hở, Uyên lén bỏ thuốc mê vào ly của ông M. khiến ông lăn ra ngủ mê man . Lúc này, Uyên lấy nhiều tài sản gồm 120 triệu đồng tiền mặt để trong tủ bàn, 2 máy ảnh, 1 ống kính đắt tiền dùng cho máy ảnh, 1 ĐTDĐ… Tổng giá trị tài sản Uyên chiếm đoạt khoảng 270 triệu đồng. Tỉnh dậy, thấy Uyên đã biến mất cùng nhiều tài sản, ông M. vội trình báo báo công an.

Uyên tạo nick name là Minh Anh rồi lên mạng xã hội làm quen, kết bạn với những người đàn ông lớn tuổi, trong đó có ông V.J.M (63 tuổi, quốc tịch Pháp). Sau thời gian nói chuyện qua lại, ông M. mời Uyên tới chỗ ở của mình tại khu dân cư Him Lam (quận 7) chơi. Tối ngày 11-6, Uyên tới nhà ông M. và được ông mời bia.

Quá trình điều tra, công an gặp rất nhiều khó khăn vì nạn nhân không nhớ nhân dạng nghi can, tài khoản mạng xã hội đã bị xoá, camera trong khu vực chỉ ghi nhận được hình ảnh từ xa, rất mờ. Xác định thủ đoạn chuốc thuốc mê cướp tài sản của người đàn bà này rất chuyên nghiệp, cảnh sát truy xét tất cả các nghi can liên quan. Sau đó, CQĐT xác định Uyên và Minh Anh là một. Trước các tài liệu chứng cứ không thể chối cãi, Uyên đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.