Theo đơn khởi kiện của bà N., tháng 9-2016 do mưa bão nên chuồng bò nhà bà S. bị sập làm bể đường ống dẫn phân từ chuồng heo xuống hầm biogas nhà bà N. Thời điểm đó, bà N. có yêu cầu khắc phục nhưng gia đình bà S. không làm và kéo dài cho đến nay. Nay bà N. khởi kiện yêu cầu bà S. phải bồi thường số tiền đã bỏ ra làm hầm biogas, rộng 25 m3 tương đương 25 triệu đồng và tiền gas sử dụng trong một năm ống dẫn gas bị hư là 1,2 triệu đồng.



theo bị đơn là bà S. thì thời điểm đó gia đình bà đã khắc phục, sau đó bà N. đào mương nước thải dưới đường ống nên đường ống bị rơi ra. Khi bà N. gửi đơn ra UBND phường yêu cầu giải quyết thì gia đình bà có đến sửa chữa một lần nữa. Nhưng lúc này bà N. không cho sửa và khởi kiện ra tòa án. Bà S. cho rằng do trời mưa bão làm ngã đổ tường và bà không có lỗi nên không đồng ý bồi thường như yêu cầu khởi kiện của bà N.

HĐXX nhận định việc tường gạch chuồng bò của bà S. bị ngã làm vỡ đường ống dẫn phân từ chuồng heo xuống hầm biogas của bà N. là do mưa bão, không phải do hành vi trái pháp luật và có lỗi của bà S. gây ra. Thiệt hại xảy ra là do sự kiện bất khả kháng nên bà S. không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Sau khi đường ống dẫn phân bị vỡ, bà N. không khắc phục, sửa chữa, không tiếp tục sử dụng để hư hỏng hầm biogas là lỗi của bà N., không phải do lỗi của bà S. Do đó, bà S. không phải bồi thường thiệt hại số tiền đã bỏ ra làm hầm biogas và tiền gas sử dụng trong một năm như bà N. yêu cầu. Từ đó HĐXX không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà N.