Công bố cẩm nang xử lý các vụ xâm hại tình dục trẻ em

Bốn cuốn tài liệu gồm: Lực lượng cảnh sát với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; Sổ tay cảnh sát giải quyết vụ án, vụ việc xâm hại tình dục trẻ em; Sổ tay kiểm sát viên giải quyết vụ án xâm hại tình dục trẻ em và Sổ tay kiểm sát viên giải quyết vụ án xâm hại tình dục trẻ em (rút gọn).



Đây là những công cụ nhằm giúp lực lượng cảnh sát và cán bộ ngành kiểm sát phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố và kiểm sát hiệu quả các vụ xâm hại tình dục trẻ em, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các em.



Bộ cẩm nang hướng dẫn giải quyết các vụ án, vụ việc xâm hại tình dục trẻ em dành cho cảnh sát và cán bộ ngành kiểm sát. Ảnh: ĐỨC MINH

Giới thiệu về cuốn sổ tay cảnh sát về nhận thức và ứng phó với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, Trung tá Khổng Ngọc Oanh (Phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) cho biết cuốn sổ tay nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, các thông tư, văn bản pháp luật khác. Nó cũng cụ thể hóa các đề án, dự án, quan điểm chỉ đạo của Quốc hội, của Chính phủ về công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Từ đó cuốn sổ tay này sẽ giúp cán bộ công an biết vận dụng, có kỹ năng vận dụng khi giải quyết các vụ án. “Hệ thống pháp luật liên quan tội phạm xâm hại tình dục trẻ em hiện đã được bổ sung, sửa đổi tương đối hoàn thiện, song con người thực thi, kỹ năng thực thi pháp luật mới là điều then chốt” - ông Oanh nhấn mạnh và mong muốn sổ tay sẽ là công cụ, là cẩm nang cho mỗi cán bộ công an nghiên cứu, tham khảo.