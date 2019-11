Cựu Trung úy CSGT Đồng Nai bắn chết người bị 18 năm tù

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận và trình bày lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai trước khi đi tìm nạn nhân Bùi Việt Hải (31 tuổi, quê Hải Phòng) đã có nhậu với bạn bè nên không kiểm soát được hành vi của mình.

“Khi mang súng từ cơ quan về nhà, trên đường nghĩ đến việc nạn nhân liên tục rủ con gái của bạn mình đi chơi nhiều ngày nên đã đến tìm. Lúc bắn nạn nhân bị cáo không kiểm soát được hành vi của mình”, bị cáo Phước nói tại tòa.

Tới nơi, thấy anh Hải đang ở trong phòng cùng một người khác, Phước lên tiếng hỏi: “Mày có phải thằng Hải không?”. Hải trả lời: “Đúng, mày là ai?”. Phước hỏi tiếp: “Con Như đâu?”. Hải trả lời: “Tao không biết”. Nghe vậy, Phước rút súng bắn vào đầu anh Hải rồi bỏ đi.



Bị cáo tỏ ra rất hối hận trong buổi xét xử. Ảnh: VH.

Bị cáo cho biết thêm, khẩu súng được Cơ quan cấp khi đang lái xe cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh (khi đó là giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai).

“Vậy mục đích xin cấp súng để làm gì”?, chủ tọa phiên tòa hỏi. “Để bảo vệ tướng Khánh”- bị cáo Khai. Tòa hỏi thêm: “Vậy sau khi giám đốc Khánh nghỉ hưu bị cáo không nộp lại súng mà giữ bên mình?”, bị cáo không trả lời nội dung câu hỏi mà nói: “Hành vi của bị cáo là một bài học xương máu gì? Bị cáo quá sai lầm, bị cáo rất hối hận”.

Quan điểm của vị đại diện VKSND tỉnh, hành vi của bị cáo nguy hiểm cần có một mức án phạt đủ dăn đe, làm gương. Vì vậy đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án từ 19- 23 năm tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Luật sư bảo vệ cho bị cáo đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ và phía gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm án. Bị cáo có những mức bồi thường gia đình nạn nhân, bản thân bị cáo có nhiều giấy khen của Công an tỉnh Đồng Nai.



Bị cáo bị áp giải về trại giam sau khi tòa tuyên án 18 năm tù về hai tội danh: giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: VH.

"Còn về tội danh sử dụng trái phép vũ khí quân dụng thì nguyên nhân điều kiện phạm tội đối với bị cáo là qua trình kiểm tra chỉ giao nộp súng chứ không kiểm tra giấy sử dụng. Bên cạnh đó vì vụ việc xảy ra đã nhiều lãnh đạo, cán bộ quản lý Công an tỉnh Đồng Nai bị xử lý kỉ luật. Vì vậy cần có mức án phù hợp thấp hơn so với đề nghị của vị đại diện VKS", luật sư bảo vệ bị cáo nêu ý kiến.

Trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Phước có những lời nói sau cùng: Bị cáo gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người trong gia đình bị hại, người thân, bạn bè và đặc biệt những những đồng nghiệp cũ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng CSGT công an tỉnh.

Sau khi xem xét hồ sơ và những lời khai của bị cáo trong buổi xét xử, HĐXX quyết định tuyên 15 năm tù tội giết người, 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hai tội danh là 18 năm tù.

Theo cáo trạng, trung úy Nguyễn Tấn Phước có quan hệ tình cảm với bà Trang (44 tuổi, ngụ TP Biên Hòa). Con gái bà Trang tên là Như (20 tuổi) có quan hệ tình cảm với anh Bùi Việt Hải. Do Như thường bỏ nhà đi theo Hải nên bà Trang nhờ Phước đi tìm. Thông qua mối quan hệ bạn bè, Phước biết Hải đang thuê ở khu vực cổng 1 của sân bay Biên Hòa.

Tối 6-1-2018, Phước mang một khẩu súng rulô lấy xe máy đến khu nhà trọ nơi Hải đang ở. Tới nơi, thấy anh Hải đang ở trong phòng cùng một người khác, Phước hỏi rồi rút súng bắn vào đầu nạn nhân khiến người này tử vong. Phước ra cơ quan công an đầu thú.

Về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vào năm 2010, Phước được giao sử dụng khẩu súng rulô nhãn hiệu P38 và 50 viên đạn để bảo vệ giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Năm 2012, Công an tỉnh Đồng Nai điều động Phước từ Phòng hậu cần đến công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai. Sau đó, Phòng hậu cần có công văn về việc điều chuyển khẩu súng rulô từ Phòng hậu cần sang Phòng CSGT (nhưng không có giấy phép sử dụng) do Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh phê duyệt

Mặc dù khẩu súng rulo không có giấy phép sử dụng, Thiếu tướng Khánh đã về hưu nhưng Phước không giao nộp khẩu súng trên cho đơn vị quản lý mà tiếp tục giữ để rồi sau đó bắn chết anh Hải.