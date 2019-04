Dân Galaxy 9 kí đơn tập thể yêu cầu khởi tố Nguyễn Hữu Linh

Đó là một trong ba yêu cầu trong đơn kiến nghị tập thể mà nhiều người dân chung cư Galaxy 9, quận 4, TP.HCM đã đồng loạt kí mới đây.



Ông Nguyễn Hữu Linh, cựu phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy.

Đã 17 ngày kể từ ngày xảy ra vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó VKSND TP Đà Nẵng dí ôm và ép bé gái hôn trong thang máy chung cư Galaxy 9 nhưng cơ quan tố tụng quận 4, TP.HCM vẫn chưa khởi tố vụ án này. Vì vậy, dư luận và nhiều cư dân ở đây tỏ ra lo lắng, bức xúc khi cơ quan tố tụng chưa có câu trả lời rõ ràng về vụ này.

Cư dân chung cư Galaxy 9 đã ký đơn kiến nghị tập thể gửi tới UBND TP.HCM, VKSND Tối cao, VKSND TP.HCM, VKSND quận 4 và nhiều cơ quan ban ngành liên quan khác.

Nội dung đơn kiến nghị tập thể yêu cầu 3 vấn đề chính:

1) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố và xử phạt nghiêm minh ông Linh theo quy định tại Điều 146 BLHS 2015 về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

2) Đề nghị các cơ quan tố tụng trong quá trình điều tra, khởi tố, xét xử vụ án phải hạn chế các yêu cầu làm tổn thương nạn nhân vì bé gái còn nhỏ tuổi, nếu phải liên tục khai báo về vụ việc sẽ làm bé khó quên đi sự kiện trên, gây ảnh hưởng lâu dài tới tâm lý bé suốt cả đời.

3) Cư dân cũng yêu cầu cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng các quy định để dễ dàng xác định hành vi cũng như các tội danh liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời, cư dân yêu cầu phải có hình phạt thật nặng đối với loại tội này.

Đêm 16-4, anh M (một người dân chung cư Galaxy) chia sẻ, anh đã kí vào đơn nói trên với hy vọng các cơ quan chức năng sớm có chỉ đạo quyết liệt trong việc thúc đẩy khởi tố vụ án và xử nghiêm hành vi xâm hại trẻ em này.

Nguồn tin của PLO cho biết công an quận 4 vẫn đang phối hợp các cơ quan chức năng xác minh, điều tra rõ vụ này. Hiện công an và VKSND quận 4 cũng như Công an và VKSND TP.HCM vẫn chưa có phát ngôn chính thức về việc xử lý vụ này.

Trong lần trao đổi gần đây nhất với PLO, Thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó trưởng Công an quận 4 chỉ nói ngắn gọn: "Công an quận 4 đang tập hợp, thu thập tất cả tài liệu chứng minh tội phạm. Nếu có cơ sở sẽ xử lý theo quy định”. Ông từ chối trả lời những câu hỏi liên quan bởi vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Sau khi sự việc được phát hiện gây phẫn nộ trong dư luận, VKSND Tối cao cũng đã có chỉ đạo Viện trưởng VKSND TP.HCM phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu bé.

Quan điểm của VKSND Tối cao về vụ việc là các cơ quan chức năng cần khẩn trương tiến hành xác minh, phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm minh, bất kể người đó là cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu.