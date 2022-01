Ngày 21-1, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Chí Phong (24 tuổi) 16 năm tù về tội giết người.



Bị cáo Phong tại tòa ngày 21-1. Ảnh: NHẪN NAM

Ngoài ra, tòa cũng công nhận thỏa thuận việc bị cáo đồng ý cấp dưỡng 1 triệu đồng/tháng nuôi một người con của bị hại đến khi đủ 18 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 17-8-2021, Phong, HTT cùng ba người khác tổ chức uống rượu sau vườn nhà anh T. Một lúc sau có hai người nghỉ, ba người tiếp tục ngồi uống rượu trong đó có Phong và anh T.

Đến khoảng 17 giờ, Phong và anh T. xảy ra cự cãi về việc trước đây có đánh nhau. Phong nói, “bây giờ có cự cãi thì lấy dao đâm luôn chứ không nói năng gì nữa”. Anh T. nói lại: “Mày có ngon đâm tao đi”. Phong liền lấy cây dao có sẵn tại nơi đang nhậu tấn công anh T.

Một người trong nhóm thấy vậy la Phong thì Phong dọa tấn công nên lấy cây đánh Phong. Phong ném bỏ dao, chạy về nhà. Anh T. được đưa vào viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó. Phong ra công an đầu thú.

Theo kết luận, nạn nhân tử vong do choáng suy hấp cấp, sau vết thương đứt thủng phổi và động mạch cuống phổi, do vật sắc nhọn gây ra, trên cơ địa sử dụng Ethanol và viêm gan C.

Kết luận của Trung tâm pháp y tâm thần cho biết, Phong có bệnh rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng các chất kích thích; hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Cũng theo cáo trạng, việc Phong và ba người khác tập trung tổ chức uống rượu trong thời gian giãn cách xã hội đã vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã có văn bản đề nghị công an xã xử lý theo quy định pháp luật.