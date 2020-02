Đề nghị công an vào ‘tận ổ’ triệt nạn giấy tờ giả

Chiều 12-2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu có buổi làm việc với Sở Tư pháp TP.HCM về việc tổ chức, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp trên địa bàn TP năm 2020.



Hướng về cơ sở, gần dân hơn

Theo lãnh đạo Sở Tư pháp TP.HCM, năm 2020 này, sở xác định một số công tác tư pháp trọng tâm và sẽ quyết liệt thực hiện. Đó là sở sẽ tham mưu hiệu quả cho chính quyền TP nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thực thi thể chế pháp luật, qua đó tạo hành lang pháp lý phù hợp và ổn định cho sự phát triển bền vững của TP. Sở cũng sẽ thực hiện tốt công tác tư vấn pháp lý cho chính quyền TP, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền TP, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Cạnh đó, việc đổi mới, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến bảo đảm quyền con người, quyền công dân như hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, xử lý vi phạm hành chính… cũng là nhiệm vụ trọng tâm mà Sở Tư pháp quyết tâm hoàn thành tốt.

Ngoài ra, sở cũng tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, Sở Tư pháp TP.HCM sẽ đẩy mạnh chủ trương hướng về cơ sở, đưa tư pháp đến gần dân hơn.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm nói trên, Sở Tư pháp đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực như xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của TP; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành và giữa cấp ủy, chính quyền các cấp.

Cạnh đó, Sở Tư pháp TP.HCM cũng tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập. Sở sẽ xử lý nghiêm các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong khi giải quyết các yêu cầu của người dân; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc…



Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (trái) và ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, tại hội nghị. Ảnh: HOA THI

Phải đấu tranh, triệt nạn giấy tờ giả

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP, đánh giá cao những thành tích mà Sở Tư pháp đã làm được trong năm 2019. Có được thành công đó chính là nhờ sự đoàn kết, quyết tâm cao độ của tập thể Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc. Ông Châu nhấn mạnh đây cũng chính là yếu tố then chốt để Sở Tư pháp TP.HCM hoàn thành tốt chín mục tiêu trọng tâm đã đề ra trong năm công tác 2020.

Liên quan đến nạn giấy tờ giả tràn lan, ông Châu đề nghị Sở Tư pháp TP phối hợp với Công an TP tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề để nâng cao kỹ năng phát hiện giấy tờ giả cho công chứng viên. Cạnh đó, ông Châu cũng đề nghị trang bị các phương tiện, máy móc để hỗ trợ cho các công chứng viên trong việc đấu tranh với nạn giấy tờ giả.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu cũng yêu cầu Công an TP phải quyết liệt hơn trong công tác đấu tranh phòng, chống, xử lý nạn giấy tờ giả. Khi công chứng viên bắt quả tang, phát hiện hành vi vi phạm chuyển qua công an thì cơ quan công an cần xác minh, xử lý kịp thời. Đối với quảng cáo trên mạng về các dịch vụ làm giấy tờ giả, công an cần vào “tận ổ” để triệt ngay từ đầu, tránh để xảy ra hậu quả rồi mới xử lý.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu, ông Huỳnh Văn Hạnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết sẽ tiếp tục thống nhất, đoàn kết nội bộ, nắm bắt tình hình một cách chặt chẽ. Đồng thời, lãnh đạo sở sẽ lắng nghe các ý kiến của những đơn vị trực thuộc, các phòng tư pháp quận (huyện) và phối hợp hiệu quả với các sở, ngành liên quan để tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra.