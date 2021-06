Từng hủy án sơ thẩm Từ tố cáo của ông Tới, ngày 12-4-2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lẫm, bà Quyết về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, vụ án được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình thụ lý. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12-6-2019, TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lẫm 14 năm tù và bị cáo Phạm Thị Quyết 13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Tới ngày ngày 29-4-2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với vợ chồng Lẫm, Quyết. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11-5-2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại từ đầu. Ngày 27-5-2020, VKSND tỉnh Thái Bình đã ra quyết định trả hồ sơ để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình điều tra lại.