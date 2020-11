Đề nghị truy tố vì nói xấu lãnh đạo huyện trên facebook

Ngày 27-11, cơ quan CSĐT công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Nhanh (28 tuổi, huyện Trảng Bom) về tội làm nhục người khác.

Theo kết luận điều tra của cơ quan công an, Nhanh tự tạo tài khoản facebook cá nhân “Hồ Bàu Hàm” và blog cá nhân “Người Bàu Hàm” để sử dụng .

Trong hai ngày 18-5 và 17-6, Nhanh cho rằng lãnh đạo UBND Trảng Bom trong đó có bà Vũ Thị Minh Châu (chủ tịch huyện) và bà Lương Thị Lan (phó chủ tịch huyện) liên quan đến việc giải quyết đất khu vực công trình thủy lợi Hồ Suối Đầm (xã Bàu Hàm) ảnh hưởng tới quyền lợi của Nhanh và một số hộ dân. Do đó, Nhanh lên facebook trên để phát trực tiếp (livestream) và có những lời nói xúc phạm , miệt thị, chửi rủa... đối với bà Châu, bà Lan.



Cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra kết luận điều tra vụ án. Ảnh: VH

Cạnh đó, Nhanh kêu gọi mọi người xem livestream chia sẻ các video này với mục đích hạ thấp uy tín, danh dự, gây áp lực cho bà Châu, bà Lan cũng như UBND huyện Trảng Bom.

Sau đó, hai lãnh đạo UBND huyện đã tố cáo Nhanh với công an huyện. Sau hai lần mời làm việc, công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố bị can về tội làm nhục người khác và ra hai quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất nhập cảnh đối với Nhanh.

Công an cho rằng bị can Nhanh có những lời nói xúc phạm nghiêm trọng tới danh dự, nhân phẩm đối với bà Châu và bà Lan. Nhanh đã kêu gọi người xem chia sẻ, phát tán các video này gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự, nhân phẩm của bà Châu, bà Lan. Hành vi của Nhanh đã phạm vào tội làm nhục người khác.

Trao đổi với PLO, Nhanh cho biết bức xúc vì lãnh đạo UBND huyện Trảng Bom đến họp dân không thành và bỏ về không giải quyết việc cắm mốc đo đạc ranh giới Hồ Suối Đầm. Vì vậy, Nhanh đã lên facebook livestream kể lại nội dung cuộc họp, nêu đích danh hai lãnh đạo huyện ra nhận xét và so sánh với một vài lời lẽ thô tục.

“Công an hai lần mời tôi làm việc nhưng chưa nhắc đến việc xử phạt theo nghị định hay yêu cầu gỡ bài. Bản thân tôi thấy mình chưa hiểu luật nên quá nóng vội là sai. Tôi tự gỡ bài khi thấy không an toàn. Tôi chỉ muốn cho bà con biết buổi làm việc của UBND huyện là thế nào và quá bức xúc nên đã lên mạng livestream, không nghĩ mình bị khởi tố” - Nhanh cho biết.