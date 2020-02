Diễn biến mới vụ trùm ma túy và hot girl Ngọc Miu

Trùm ma túy Văn Kính Dương Dương từng nhiều lần vào tù. Năm 2010, khi đang thi hành bản án thứ 6 về các tội cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy tại trại giam ở Thanh Hóa, Dương cùng các phạm nhân khác bỏ trốn. Trong thời gian bị truy nã, Dương cùng người tình Nguyễn Thị Phúc bắt đầu con đường mua bán hàng trắng. Đầu tháng 3-2012, Dương đặt mua 500 g ma túy đá của Hoàng Phương Lam với giá hơn 525 triệu đồng mang vào TP.HCM bán kiếm lời. Do ma túy kém chất lượng, Dương chỉ bán được 100 g còn lại đưa cho người tình mang ra Hà Nội trả lại. Trong khi đang giao nhận hàng tại một khách sạn tại Hà Nội, Phúc và Lam bị bắt. Dương dùng giấy tờ giả rút toàn bộ số tiền 380 triệu đồng trong tài khoản của người tình làm vốn phòng thân. Dương thuê người làm giả chứng minh nhân dân, thay đổi hoàn toàn lý lịch sau đó thuê căn hộ trong khu dân cư biệt lập tại 111 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1 (nơi tập trung nhiều viên chức ngoại giao các nước) làm cơ sở sản xuất mua bán ma túy. Trong một lần chơi tại vũ trường bên Campuchia, Dương gặp Tom (không rõ lai lịch), được người này cung cấp nguyên liệu và công thức điều chế ma túy tổng hợp. Dương thuê nhiều người và địa điểm sản xuất ma túy, ăn chia với Tom theo tỉ lệ 7-3. Tại TP.HCM, Dương thuê hai căn biệt thự ở huyện Bình Chánh để điều chế ma túy. Có lần, biệt thự bị cháy do cùng lúc sử dụng nhiều thiết bị điện gây quá tải. Để tránh bị phát hiện, ông trùm ma túy liên tục thay đổi địa điểm. Tháng 12-2016, Dương dùng chứng minh nhân dân giả thuê căn biệt thự khác ở phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM và căn nhà ở xã Phước Đồng, Nha Trang. Đến tháng 3-2017, Dương lại thuê người chở dụng cụ và hóa chất sản xuất ma túy từ Nha Trang về huyện Tân Phú, Đồng Nai, tiếp tục điều chế. Ngày 6-4-2017, Dương cùng Lê Văn Mang đang đi giao 12.000 viên thuốc lắc cho khách tại Hải Phòng thì bị đột kích. Do không ra mặt nên kẻ cầm đầu đường dây tiếp tục thoát thân. Hai ngày sau, Dương và các đồng phạm bị bắt giữ tại nhiều địa điểm và thu giữ hàng chục kg ma túy tổng hợp. Người tình hot girl của Dương bị bắt khẩn cấp với hành vi tàng trữ hơn 3.500 viên thuốc lắc. Kết quả điều tra xác định quá trình sản xuất, nhóm bị cáo thu được 124 kg ma túy tinh chất. Sau khi chia cho Tom, nhóm này chế biến số còn lại rồi ép thành 500.000 viên thuốc lắc (120 kg) ngụy trang trong các gói cà phê. Đường dây này tiêu thụ trót lọt 18 kg, phần lớn bán cho Thái Hằng ở Hải Phòng với giá 50.000-70.000 đồng một viên...