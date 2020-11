Được giảm 18 tháng tù vì không trực tiếp làm chết người

Ngày 3-11, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, kháng nghị của VKSND quận Ninh Kiều, sửa bản án sơ thẩm, phạt bị cáo Lâm Quốc Bảo (64 tuổi) ba năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích.



Bị cáo Bảo tại tòa phúc thẩm ngày 3-11. Ảnh: NHẪN NAM

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 16 giờ 30 ngày 4-9-2019, Bảo và ông P. ngồi uống rượu, đánh bài với nhau tại một hẻm ở quận Ninh Kiều. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi do ông P. không cho Bảo nợ tiền đánh bài.

Ông P. dùng tay và cầm chai rượu đánh Bảo. Bảo đã bỏ chạy vẫn bị ông P. lấy chai rượu đánh vào đầu nhiều cái nên Bảo rút dao tấn công ông P. Sau đó, cả hai được người dân can ngăn và đưa đi cấp cứu.

Ông P. bị hai vết thương vùng bụng, điều trị đến sáng ngày 7-9-2019 thì tử vong tại bệnh viên. Bảo điều trị vết thương vùng đầu đến ngày 11-9-2019 thì xuất viện.

Xử sơ thẩm vào tháng 7-2020, TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt bị cáo Bảo năm năm tù về tội cố ý gây thương tích. Sau đó, bị cáo kháng cáo và VKSND quận Ninh Kiều kháng nghị, đều cùng nội dung là giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX phúc thẩm nhận định, bị cáo thừa nhận dùng dao đâm hai nhát vào bụng bị hại gây thương tích 29%. Tòa sơ thẩm xét xử bị cáo theo Khoản 4 Điều 134 BLHS với tình tiết định khung là làm chết người.

Theo tòa, phạm tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người thì phải có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thương tích dẫn đến hậu quả làm chết người.

Theo bản kết luận giám định tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do choáng khả năng sau rối loạn nhịp tim, do hội chứng cai rượu, trên cơ địa hậu phẫu vết thương thấu bụng do vật sắc nhọn, viêm gan mạn…

Theo kết luận giám định về pháp y, hai vết thương của nạn nhân đã được xử trí xong, tỉ lệ thương tích là 29%.

Tòa phúc thẩm cho rằng, hai vết thương của nạn nhân là do bị cáo gây ra, đã được mổ cấp cứu thành công, có tỉ lệ thương tích 29%. Tuy nhiên hai vết thương này không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết cho nạn nhân.

Theo đó, tòa sơ thẩm áp dụng theo Khoản 4 Điều 134 BLHS là chưa phù hợp, bất lợi cho bị cáo nên cần cần sửa lại, áp dụng điều khoản hình phạt như cáo trạng truy tố.

Cạnh đó, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình bị hại. Bản thân bị cáo là người có công với cách mạng…

Từ đó, tòa phúc thẩm tuyên án như trên.