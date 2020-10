Trước công an, trộm vẫn mạo danh tên của ca sĩ Lam Trường

Ngày 30-10, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKSND quận Ninh Kiều, chuyển hình phạt từ tù treo sang tù giam, tuyên phạt bị cáo Thang Vĩnh Trường (36 tuổi) một năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản.



Bị cáo Trường tại tòa ngày 30-10. Ảnh: NHẪN NAM

HĐXX nhận định, mức hình phạt cấp sơ thẩm đã tuyên là dưới khung, lại cho bị cáo hưởng án treo là không đúng quy định. Theo tòa phúc thẩm, cho bị cáo hưởng án treo như vậy là xem xét hai lần cùng một tình tiết giảm nhẹ.

Cạnh đó, tòa cho rằng bị cáo có thói quen tiêu xài lớn, thích làm ra vẻ là người có thu nhập cao nhưng không chịu lao động. Gia đình bị cáo nhiều lần trả nợ thay cho bị cáo. Lần phạm tội này thể hiện bị cáo không chịu cải sửa. Hành vi của bị cáo không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn gây mất an ninh trật tự… nên cần phải áp dụng hình phạt cho nghiêm.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 14 giờ ngày 5-5, Trường đến nhà trọ của bà G. ở quận Ninh Kiều để tìm thuê phòng trọ giúp người khác. Trường được bà G. dẫn đi xem phòng trọ.

Ba tiếng sau, Trường hẹn hai người bạn đến xem phòng trọ của bà G. Đến nơi, Trường đứng ngoài cổng gọi bà G. nhưng không thấy ai trả lời. Lúc này có người trong dãy nhà trọ đi ra nên Trường giữ cổng lại và đi vào bên trong.

Trường đi vào một phòng có mở cửa tìm bà G. nhưng không thấy. Trường thấy trong phòng có cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng (tổng cộng 50 triệu). Trường ra ngoài sân tiếp tục gọi bà G. nhưng không có ai nên biết bà G. không ở nhà và nảy sinh trộm cọc tiền bỏ vào túi quần rồi đi ra. Trường nói với bạn là bà G. không có nhà rồi hẹn khi khác đến xem phòng.

Sau đó, bà G. mở lại camera an ninh phát hiện Trường vào phòng lấy trộm tài sản nên trình báo công an. Đến ngày 3-6, Trường bị công an mời làm việc.

Trong quá trình làm việc với công an, lúc đầu Trường khai tên mình là Tiêu Lam Trường (tên của ca sĩ nổi tiếng Lam Trường – PV). Cuối cùng, lời khai dối này đã bị phát hiện.