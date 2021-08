Cựu nữ thượng úy Bộ Công an lãnh bảy năm tù do gài bẫy ma túy Ngày 6-7-2020, TAND TP Hà Nội xử phúc thẩm, tuyên y án bảy năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Vững (sinh năm 1978, cựu nữ thượng úy công tác tại Bộ Công an) và Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1982) sáu năm sáu tháng tù về hai tội tàng trữ trái phép chất ma túy và vu khống. Theo hồ sơ, Vân có quan hệ tình cảm với ông T. Do mâu thuẫn, Vân nảy sinh ý định đưa ma túy vào ô tô của bạn trai để ông này bị bắt. Thực hiện âm mưu, Vân đưa cho Vững một phong bì ghi số nhà, biển số ô tô của ông T. Ngày 28-10-2016, khi ông T và Vân cùng đi gặp khách hàng thì Vân gọi điện thoại báo cho Vững biết lịch trình di chuyển. Nhận được thông tin, Vững gọi điện thoại báo cho lực lượng chức năng khám xe ông T. Kiểm tra xe, cảnh sát cơ động phát hiện một gói giấy màu trắng, bên trong có nhiều gói nhỏ chứa ma túy. Sau ít ngày bị tạm giữ, ông T được thả vì không đủ căn cứ xử lý hình sự. Tiếp đó, ông này tự thu thập chứng cứ và tố giác hành vi gài bẫy của Vân và Vững.